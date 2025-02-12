Türkiye Güreş Şampiyonası\'nın açılış seremonisi yapıldı

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Sivas'ta başlayan ve 'Deprem Şehidi Ahmet Turan Durman' adına düzenlenen U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası, tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 49 ilden yaklaşık 500 sporcu katılım sağlıyor.

Bu kapsamda dün sabah başlayan şampiyonanın seremonisi Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Açılış seremonisinde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, sporculara başarılar dileyerek Sivas'ın önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Akgül: "Sahada çok güzel bir mücadele var"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, "Bugün bizler için çok değerli ve anlamlı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı seçildikten sonra ilk kez Sivas'a geldik. Bu topraklarda yetiştik, Sivas'ın bize emeği çok. Güreş eğitim merkezinden mezun olduk ve yetiştiğimiz kentimize hamdolsun federasyon başkanı olarak gelmek nasip oldu, bu da bizler için ayrı bir gurur vesilesi. İkinci büyük organizasyonumuzda Sivas'ımıza memleketimize aldık, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nı. Burada güreşen sporcularımız birinci olanlar direkt ülkemize Avrupa Şampiyonası'nda inşallah temsil edecekler. Çok değerli görüyoruz bunu. Katılımın ciddi sayıda olması sporcu anlamında bizler için çok değerli. Sporcular Sivas'ımıza geldiler ve burada kulüpleri için kendileri için ve milli takımı için mücadele ediyorlar. Bu şampiyonayı deprem şehidimiz Ahmet Turan Durman adına düzenliyoruz. Biz deprem gününde Kahramanmaraş'ta yıkılan güreşçilerimizin yapıldığı binanın enkazın dibindeydik. Orada enkazın altında ailelere yardımcı olmaya çalıştık. Allah bir daha bizlere bu acıyı yaşatmasın. İnşallah Sivas'ımızın büyükleri ve Gençlik Spor Bakanlığımızın büyükleriyle beraber de Sivas'ta bir spor salonuna isminin verilmesini bizler inşallah ricada bulunacağız. Büyüklerimize inşallah bu talebimize karşılık verirler ve şehidimizin adı inşallah bir salonda yaşatırız. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm sporcu kardeşlerime ve antrenörlerime de centilmence mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten sahada çok güzel bir mücadele var. Kavga, dövüş yok, mütevazı bir şekilde herkes müsabakasını yapıp içeriye geçiyor. Daha güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle" dedi.

Uzun: "Sivas güreş şehri"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da, Sivas'ta böyle bir organizasyonun yapılmasından büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek, "Güreş şehri Sivas'ta böyle bir organizasyonun yapılmasından büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başta Taha başkanım olmak üzere emeği geçen herkese de ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 2 yıl önce bir deprem yaşadık. Depremde birçok kardeşimize, canımızı kaybettik. Bunlardan birisi de Ahmet Durman kardeşimizdi, onun adına böyle bir güreş turnuvasının yapılmasında büyük bir mutluluk duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Sivas denildiğinde aklımıza güreş geliyor. Bizler de Sivas Belediyesi olarak en önemsediğimiz branşlardan birisi de tabii ki güreş. Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın adını yaşatacak Uluslararası Karakucak Güreşleri'ni Eylül'de gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte Sivas Belediyesi olarak özellikle güreş alanında çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettireceğiz. İnanıyorum hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağız. Tüm sporcu kardeşlerimize de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öztürk: "Güreşi gururla takip ediyoruz"

Son olarak Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk de, "Ata sporumuz olan güreşin her geçen gün Türkiye'de daha da güçlenerek devam etmesini de büyük bir memnuniyetle ve gururla takip ediyoruz. Sivas'ımız güreş anlamında mümbit bir toprak. Ülkemizin dört bir tarafından gelen sporcularımıza, antrenörlere, ailelerine tekrar Sultanşehir Sivas'ımıza hoş geldiniz diyorum. Kazasız, belasız, nice güzelliklerin yaşandığı bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Federasyon başkanımız Taha Akgül başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Federasyon başkanlığında da üstün başarılar diliyoruz kıymetli başkanıma. Turnuvamızın şehrimiz için, ülkemiz için, ata sporumuzun gelişmesi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk'e, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolüne plaket takdim etti. - SİVAS