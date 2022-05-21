Türkiye, Gymnasiade 2022'de 22'si altın 74 madalyaya ulaştı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022), bireysel ve takım sporlarında şimdiye kadar 74 madalya ulaştıklarını, çok güzel bir başarıyla dönmek istediklerini belirtti.

Başkan Karakullukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 1978'de İzmir, 2016 yılında ise Trabzon'da ev sahipliği yaptığı ve Dünya'nın en büyük Okul Sporları Şampiyonası olan Gymnasiade'in Normandiya bölgesinde devam ettiğini, bu sene Gymnasiade'de 64 ülkeden 3 bin 500 sporcunun 17 farklı spor dalında derece için ter döktüğünü kaydetti.

Karakullukçu, Türkiye'den 174 sporcunun katıldığını hatırlatarak, "Şu ana kadar farklı spor dallarında 74 madalya toplamayı başaran sporcularımız toplam madalya ile ülke sıralamasında ilk üçte yer alıyor." dedi.

Karakullukçu, Kovid-19 sürecinin en çok da sporu ve uluslararası müsabakaları etkilediğini, bu nedenle hem bu süreci çabuk geçiştirmek hem de müsabakaları özleyen yetenekli çocukları müsabakalarla buluşturmak istediklerini aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda geniş bir kalıtım ile Gymnasiade 2022'ye dahil olduklarını belirten Karakullukçu, şöyle devam etti:

"Bugün itibari ile bireysel, takım ve para sporlarda 22 altın, 16 gümüş, 36 bronz olmak üzere 74 madalyaya ulaştık, müsabakalar devam ediyor. Madalya sayımızı en yüksekte tutup ülkemize güzel bir başarı ile dönmek istiyoruz. Gerçekten ülke olarak çok yetenekli çocuklara sahibiz. İnanıyorum ki önümüzdeki on yıllarda bugün burada derece almış veya alamamış birçok çocuğumuzun başarılarını daha çok görüp birlikte şahit olacağız."

"Kültür gecesi düzenledik"

Avrupa'da yaşayan bir çok Türk vatandaşın müsabaka salonlarına gelerek ay-yıldızlı sporcuları desteklediklerini aktaran Karakullukçu, "Gymnasiade'nin dördüncü gününde dün akşam kültür gecesi düzenledik. Kültür gününde milli takımlarımız şehir turuna katıldı. Ardından akşam yapılan kültür gecesinde stant açan millilerimiz ziyaretçilere yöresel el ürünleri, takılar, lokum, farklı tatlar ve Türk kahvesi ikram ettiler. Adeta akına uğrayan stanttaki tüm ürünler kısa sürede tükendi. Katılımcı ülkelerin sahne gösterileri yaptıkları gecede, millilerimiz yöresel oyun havaları ile katılımcıları coşturdu." diye konuştu.

Öte yandan organizasyon sırasında gerçekleştirilen ISF Dünya Okul Sporları Federasyonu Genel Kurulundaki seçimlerde Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, ISF Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.