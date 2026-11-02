Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu\'nda yıllar sonra gelen rekor

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Dünyanın tek kıtalar arası maratonu olan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu 42 binin üzerinde katılımcıyla koşuldu. 42K kategorisi, erkeklerde rekora sahne oldu. Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba 2: 08: 45 ile yedi yıllık parkur rekorunu kırarak şampiyon oldu. Kadınlarda ise Etiyopyalı Kasanesh Baze 2: 24: 41'lik derecesiyle ipi göğüsledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, 48. kez koşuldu. Toplamda 42 bin 301 koşucu, sırasıyla Tekerlekli Sandalye, 42K, 15,5K, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu kategorilerinde yarıştı.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız, Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde verdiği startla koşuldu.

Maratonu'nun ilk startı 08.45'te tekerlekli sandalye yarışı için verildi. 09.00'da başlayan 42K koşusunda ise atletler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Beşiktaş'a indi, sahil yolundan Karaköy'e ulaştı. Galata Köprüsü'nden Sirkeci yönünde ilerleyen katılımcılar sahil yolunda tur attıktan sonra Gülhane Parkı üzerinden Sultanahmet Meydanı'na çıktı ve yarışı sonlandırdı.

Üç ayrı grup halinde başlatılan 15,5K kategorisinde ise startlar 09.19, 09.38 ve 10.05'te verildi. 15,5K koşusuna katılan kişiler finişe Yenikapı'da ulaştı.

Yine üç ayrı grupla başlatılan Kurumsal Koşu ile son kategori olan ve her yıl olduğu gibi bu sene de renkli görüntülere ev sahipliği yapan Halk Koşusu yarışları ise Dolmabahçe'de sonlandı.

PHILIMON KIPTOO KIPCHUMBA TARİHE GEÇTİ

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından verilen Gold Label'a sahip dört Avrupa maratonundan biri olan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'na, 27 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplam 42 elit atlet katıldı.

Tarihin en heyecanlı finişlerinden birinin yaşandığı erkekler yarışında Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba son bölümde yaptığı müthiş atakla yarışı 2: 08: 45 ile tamamladı. Kipchumba, 2: 09: 44 ile yedi sene önce Daniel Kipkore Kibet'in kırdığı parkur rekorunu da 59 saniyeyle geliştirdi.

Yarışta 2: 08: 55'le Etiyopyalı Sufaro Woliyi ikinci ve Kenyalı Vincent Ronoh 2: 08: 58 ile üçüncü oldu. Erkeklerde yarışı ilk beş sırada bitiren atletlerin hepsi eski parkur rekorunu kırdı ve İstanbul Maratonu tarihine geçen bir başarıya imza attı. Ayrıca İstanbul Maratonu tarihinde ilk kez yedi atlet birden 2: 10: 00 altında koşmayı başardı. Yarışı uzun süre önde götüren Kenyalı Shadrack Kipkurui Kenduiywo ise temposunu yarış sonunda koruyamadı ve yarışı sekizinci sırada tamamladı.

KADINLARDA KÜRSÜYE ETİYOPYA DAMGASI

Kadınlar yarışına ise Etiyopyalı atletler damga vurdu. Yarışı 2: 24: 41 ile tamamlayan Etiyopyalı Kasanesh Baze şampiyonluğu kazanırken, Azmera Abreha yalnızca yedi saniye gerisinde 2: 24: 48 ile ikinci ve Diribe Hirko Alemu ise 2: 25: 01 üçüncü oldu ve böylece kürsü üç Etiyopyalı atletten oluştu.

42K kategorisinde erkekler ve kadınlar ayrı ayrı olmak üzere birinciye 50 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 10 bin dolar para ödülü verildi. Ayrıca erkekler parkur rekorunu ele geçiren Philimon Kiptoo Kipchumba, bu başarısı nedeniyle 5 bin dolarlık rekor priminin de sahibi oldu.

İBB BAŞKANVEKİLİ ASLAN: "SONSUZA KADAR SÜRECEK"

42K kategorisinde kürsüye çıkan sporcuların ödüllerini takdim eden İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "İstanbul iki kıtayı bağlayan, dünyanın önde gelen bir spor şehri. Çok güzel ve büyük bir maratonu daha başarıyla gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından katılımcıların olduğu İstanbul Maratonu, sonsuza kadar sürecek. İstanbul, gelecek yıl da 2027 Avrupa Oyunları'nı düzenleyecek. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. 2036 Olimpiyat Oyunlar ev sahipliği için de canla başla büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.

HÜSEYİN CAN VE SULTAN HAYDAR TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI OLDU

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 2026 Şevki Koru Türkiye Maraton Şampiyonası olarak kabul edilen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda yerli atletler ulusal şampiyonluk hedefiyle yarıştı. Yerli klasmanında erkeklerde 2: 17: 54 ile yarışı tamamlayan Hüseyin Can, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Türkiye şampiyonu oldu. Yerli klasmanda ikinci Mert Girmalegese 2: 18: 48, üçüncü Halil Yaşın 2: 19: 32 ile yarışı tamamladı.

Kadınlarda Türkiye şampiyonu ünvanının yeni sahibi Sultan Haydar oldu. Haydar 2: 38: 03 ile koştuğu yarışta yerli klasmanında kazanan olurken, Tuğçe Özkan 2: 45: 00 ile ikinci, Nilay Esen 3: 05: 02 ile üçüncü oldu. İstanbul Maratonu'nun isim sponsoru Türkiye İş Bankası da maratonda Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe giren atletlere 360 bin liralık Türk Tasnif Ödülü verdi.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE ZAFER CANTAY VE SÜPÜRGECİ'NİN

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde şampiyon Ömer Cantay olurken, Cantay'ı sırasıyla Birol Kamar ve Hüseyin Mert Işık takip etti. Yarışta diğer katılımcılar finişi göremedi. Tekerlekli sandalye kadınlar kategorisindeyse Zübeyde Süpürgeci birinciliği, Zeynep Acet ikinciliği ve Nurşah Usta da üçüncülüğü aldı. Şampiyonlar, 40 bin liralık para ödülünün de sahibi oldu.

15,5K'DA HEYECAN DORUKTAYDI

15,5K yarışlarında ise erkeklerde Faslı Hassan Benbella (49: 09) ve kadınlarda Özlem Kaya Alıcı (56: 36) şampiyonluğa uzandı. Erkeklerde 50: 41 ile koşan Ufuk Arda ikinci, 51: 03 ile koşan Ayhan Bakar üçüncü oldu. Kadınlar şampiyonu Alıcı'yı Rus Evelina Fofanova 59: 59 ile, Derya Köse 1: 00: 14 ile takip etti.

FUARI 3 GÜNDE 35 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu öncesinde düzenlenen ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve spor firmalarının yer aldığı Maraton ve Spor Fuarı da tıpkı maraton gibi on binleri ağırladı. Üç gün süren fuarı yaklaşık 35 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

BİNLERCE KİŞİ EMEK VERDİ

Maraton organizasyonunda 45 farklı paydaşın 9 bin personeli ve binlerce gönüllü görev aldı.