Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna'ya yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna'ya yenildi

Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda Ukrayna\'ya yenildi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Ukrayna'ya 2-0 yenildi. Ukrayna ile Fransa finalde karşılaşacak.

30.05.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Ukrayna'ya 2-0 yenildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Ukrayna yarı finalde karşı karşıya geldi. Milliler maça " Filistin'in çığlığını duyuyoruz" yazılı pankart ve "Rafah" yazılı tişörtlerle çıktı. Millileri izlemeye gelen taraftarlar da Türk bayrakları ile maç boyunca destek verdi. Karşılaşmayı Ukrayna 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Günün diğer yarı final maçında ise İtalya'yı 3-0 mağlup eden Fransa, finalde Ukrayna'nın rakibi oldu. Ukrayna ile Fransa, 1 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Mardan Stadyumu'nda final maçında karşılaşacak. Ev sahibi Türkiye ise İtalya ile 1 Haziran günü saat 10.30'da Calista Sports Center'de 3'üncülük için karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Antalya, Ukrayna, Türkiye, Fransa, Avrupa Şampiyonası, Engelliler, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna'ya yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:43 İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurdu İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
19:51 Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen’le yollarını ayırdı Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen'le yollarını ayırdı
19:33 Fenerbahçe’de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran’a ertelendi Fenerbahçe'de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran'a ertelendi
19:20 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
18:47 Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı
18:36 Aralarında 3 büyükler de var TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK’ya sevk etti Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti
18:29 200 metrelik şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu 200 metrelik şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 21:23:46. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna'ya yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement