Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda Ukrayna\'ya yenildi

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Antalya 'nın Serik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye , yarı finalde Ukrayna 'ya 2-0 yenildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Ukrayna yarı finalde karşı karşıya geldi. Milliler maça " Filistin'in çığlığını duyuyoruz" yazılı pankart ve "Rafah" yazılı tişörtlerle çıktı. Millileri izlemeye gelen taraftarlar da Türk bayrakları ile maç boyunca destek verdi. Karşılaşmayı Ukrayna 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Günün diğer yarı final maçında ise İtalya'yı 3-0 mağlup eden Fransa, finalde Ukrayna'nın rakibi oldu. Ukrayna ile Fransa, 1 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Mardan Stadyumu'nda final maçında karşılaşacak. Ev sahibi Türkiye ise İtalya ile 1 Haziran günü saat 10.30'da Calista Sports Center'de 3'üncülük için karşılaşacak.