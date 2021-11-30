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Türkiye-İsrail maçının ardından - Son Dakika

Türkiye-İsrail maçının ardından

30.11.2021 21:32
Türkiye-İsrail maçının ardından

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçta İsrail'i 3-2 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçta İsrail'i 3-2 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kıragası, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir 3 puan aldıklarına belirtti.

Seyirci desteğiyle güzel bir maç ortaya çıkardıklarını dile getiren Kıragası, Almanya mağlubiyeti sonrası bu morale ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

Grupta üst sıralarda kalma hedeflerini devam ettirmek için kilit maça çıktıklarını aktaran Kıragası, şunları kaydetti:

"Bu maçı da son dakikalarda heyecan yaşayarak almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Her zaman her yerde söylüyorum Türk kadınları gerçekten çok güçlü. Bu kızlara destek verdiğimiz sürece çok daha iyi işler yapacak. Bu yüzden takımımla bir kez daha gurur duydum. Umarım seyredenler de gurur duymuştur. Şubat ayında Sırbistan'la karşılaşacağız. Biz Sırbistan deplasmanından 3 puan bıraktığımızı düşünüyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen gol yemeden bitirdiğimiz ancak istediğimiz sonucu alamadığımız bir sonuç olmuştu. Şubat'ta Sırbistan'la karşılaşıp oradan da 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

Milli oyuncu Didem Karagenç de maçın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıydı. Talihsiz iki gol yedik. Kendi oyunumuzu tam olarak ortaya koyamadık. İkinci yarı takımın istek ve arzusuyla kendimize geldik. İstediğimiz gibi oyun ortaya koyduk. Son dakika gelen golle inanılmaz sevinç yaşadık ve yaşattık. Milli formanın ağırlığının farkındayız. Çok mutluyum." diye konuştu.

Landau: "İkinci yarıda konsantrasyonumuzu kaybettik"

İsrail Teknik Direktörü Gili Landau da Türkiye'yi tebrik ettiğini söyledi.

İlk yarı iyi oynadıklarını, ikinci yarıda ise rakiplerinin daha etkili olduğunu ifade eden Landau, şöyle konuştu:

"Maça iyi başladık, 2 gol attık. Bu 2 golü 5'e de çevirebilirdik. İyi oynadık, iki takım da iyi oynadı aslında. Ancak ikinci yarıda Türkiye, biraz daha saldırdı ve maça tutundu. İkinci yarıda çok yaratıcı bir oyun oynadılar. Biz de konsantrasyonumuzu kaybettik. Bence yenilginin sebebi bu. Türkiye takımına bir hediye vermiş olduk. Aslında kazanabilecek konsantrasyonumuz ve gücümüz de vardı, savaşabilirdik ama skora baktığımızda durum böyle gelişti."

Türkiye-İsrail maçının ardından
Türkiye-İsrail maçının ardından
Türkiye-İsrail maçının ardından
Türkiye-İsrail maçının ardından

Türkiye, İsrail, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-İsrail maçının ardından - Son Dakika Spor


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