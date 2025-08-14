Türkiye Kadın Basketbol Takımı 16. Sırada - Son Dakika
Türkiye Kadın Basketbol Takımı 16. Sırada

Türkiye Kadın Basketbol Takımı 16. Sırada
14.08.2025 16:27
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 16. oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 392 puanla 16. sırada yer aldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtasal kupa turnuvalarının sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı. FIBA Amerika Kupası'nı kazanan ABD zirvedeki yerini korurken, Avustralya ikinci, Fransa üçüncülüğünü sürdürdü. Sıralamada arka arkaya FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) şampiyonluğu yaşayan Belçika, İspanya'nın önüne geçti ve beşinciliğe yerleşti. Türkiye ise 1 basamak yükselerek 392 puanla 16. sırada yer aldı.

Sıralamada ilk 20'de yer alan ülkeler şu şekilde:

1. ABD: 880,9 puan

2. Avustralya: 719,6 puan

3. Fransa: 719,2 puan

4. Çin: 712,7 puan

5. Belçika: 702,1 puan

6. İspanya: 698,2 puan

7. Kanada: 661,6 puan

8. Nijerya: 640,1 puan

9. Brezilya: 637,8 puan

10. Sırbistan: 615,2 puan

11. Japonya: 613,3 puan

12. Almanya: 602,4 puan

13. Porto Riko: 534,3 puan

14. İtalya: 477,6 puan

15. Kore: 474,7 puan

16. Türkiye: 392 puan

17. Çekya: 389,2 puan

18. Mali: 343,7 puan

19. Kolombiya: 331,6 puan

20. Macaristan: 325,2 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

