Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

13.09.2022 21:22
Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele edeceği Kadınlar Federasyon Kupası'nda grup maçları bugün oynanan sekiz başladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele edeceği Kadınlar Federasyon Kupası'nda grup maçları bugün oynanan sekiz başladı.

Maçlarda şu sonuçlar alındı:

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor- Kırklareli Basketbol: 73-49

Diba- Karşıyaka Çarşı Koleji: 107-43

Turgutlu Belediyespor- Urla Belediyesi: 75-66

Elazığ Basketbol-Elazığ İl Özel İdare: 70-79

Botaş Gelişim-Tourism X Boğaziçi Basketbol: 63-61

HDI Sigorta Yalova VIP-İzmit Belediyespor: 63-79

Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut Gelişim: 22-31

Alanya Belediyesi Antalya Güneşi- Tarsus Belediyesi: 24-49

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Kaynak: AA

Tarsus Belediyesi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası - Son Dakika

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