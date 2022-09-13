Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele edeceği Kadınlar Federasyon Kupası'nda grup maçları bugün oynanan sekiz başladı.
Maçlarda şu sonuçlar alındı:
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor- Kırklareli Basketbol: 73-49
Diba- Karşıyaka Çarşı Koleji: 107-43
Turgutlu Belediyespor- Urla Belediyesi: 75-66
Elazığ Basketbol-Elazığ İl Özel İdare: 70-79
Botaş Gelişim-Tourism X Boğaziçi Basketbol: 63-61
HDI Sigorta Yalova VIP-İzmit Belediyespor: 63-79
Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut Gelişim: 22-31
Alanya Belediyesi Antalya Güneşi- Tarsus Belediyesi: 24-49
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