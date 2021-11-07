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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28 - Son Dakika

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28

07.11.2021 19:56

- Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28 Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Konyaaltı Belediyespor'u 34-28 yenerek ikinci sıraya yükseldi.

- Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28

KASTAMONU - Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Konyaaltı Belediyespor'u 34-28 yenerek ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sahasında Antalya temsilcisi Konyaaltı Belediyespor'u konuk etti. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı karşılıklı gollerle geçildi. DELO Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Metz Hentbol'a 20-30'luk skorla yenilen Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediysepor karşılaşmasına daha istekli çıktı. Karşılaşmaya moralli ve istekli başlayan Kastamonu Belediyespor, karşılaşmada çok az hata yaparak savunmada da agresif bir oyun sergiledi. Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'un ataklarına karşılık verirken, ilk yarı 16-14 Kastamonu üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya ise Kastamonu Belediyespor, daha istekli ve moralle başladı. İlk olarak ikinci yarı Konyaaltı Belediyespor'u durduran Kastamonu Belediyespor, hızlı ataklarla da farkı açmayı başardı. Karşılaşmanın 45. dakikasında skoru 26-20'ye getiren Kastamonu Belediyespor, karşılaşmadan da 34-28 üstünlükle ayrıldı. Alınan bu sonuçla Kastamonu Belediyespor, ikinci sıraya yükselerek puanını da 10'a çıkarttı.

Kastamonu Belediyespor'u Radicevic sırtladı

Kastamonu Belediyespor'da attığı 10 gol ile sahanın en skorer ismi Radicevic oldu. R'dicevic'i Zulic ve Kovarova 7'şer golle takip etti. Konyaaltı Belediyespor'a ise Ikhneva 7 golle takımını sırtlarken, Premovıc ve Gakıdova 6'şar golle takımlarına destek verdi.

Rumen hocadan taraftara çağrı: "Bizi destekleyin"

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Costica Buceschi, "1 haftada iki tane maç oynadık. Liderlerle oynadık ve her ikisi de zor maçlardı. Çok zor maçlar geçirdik. Kazandığımız için mutluyum, güzel bir maç oldu. Hücumda ve defansta akıllıydık, enerjimiz güzeldi. Galibiyet aldığımız için mutluyum" dedi.

Rumen Teknik Direktör Buceschi, taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Taraftarlarımıza maç için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle ikinci yarıda biraz daha sanki destek verirler diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Şampiyonluk adayı olarak gösterilmekten mutluyum"

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal ise, Konyaaltı Belediyespor'un şampiyon adayı olarak görülmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Ama bizlerin şu anda şampiyon olacağız diye bir iddiamız yok. Konyaaltı Belediyespor neden şampiyon olmasın. Destek verilirse, imkan verilirse şampiyon olmakta isteriz tabii ki. Ama karşımızdaki takım çok geniş bir kadro ile oynuyor, biz 6-7 kişi ile oynarken onlar 10-11 kişi ile oynuyor. Birde deneyimli oyuncular, bizim oyuncularımızdan daha deneyimliler. İkinci devrede kaleci performansları ve oyundaki agresiflik biraz skoru belirledi açıkçası. Ama Türkiye hentbolu adına bu maçlar çok sevindirici. Özellikle bu havaya oluşturan Kastamonu Belediyespor'a teşekkür etmek gerekiyor. Türk Hentbolu adına yakışan bir ortam oldu burada. Burada ve Kastamonu'da olmaktan dolayı mutluyuz. Kaybettiğimiz içinde üzgünüz. Uzun bir maraton bizleri bekliyor. Bizim hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak, en büyük hedefimiz bu. İnşallah bu maçı önümüzdeki günlerde telafi ederiz." şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediyespor, Perşembe günü İstanbul'da Üsküdar Belediyespor'a konuk olacak. Ayrıca akabinde DELO Şampiyonlar Ligi'nde 7'inci maçına çıkacak olan Kastamonu Belediyespor, Gyori Audi ETO KC karşılaşması için Macaristan'a gidecek.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28

Konyaaltı, Kastamonu, Hentbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28 - Son Dakika
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