Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu

28.03.2022 18:14
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Uğuz, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen "Sporda Yöneticilik" konulu söyleşiye katıldı.

Öğrencilere üniversiteli olmanın avantajını kullanmalarını tavsiye eden Uğuz, üniversiteli karatecilere ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

Uğuz, kendilerinden önce federasyonun sportif alanda başarılı olduğunu, olimpiyatlarda 4 madalya kazanıldığını anımsatarak, kendilerinin biraz daha antrenörlere önem verdiklerini, bu sayede daha fazla sporcu yetiştirileceğini kaydetti.

Bu yıl önemli 3 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirten Uğuz, "Hem organizasyon anlamında hem sportif anlamda deneyimimiz olacak. Milli takım kamplarında sporcularıma hep şunu söylüyorum, birinci olmamız lazım çünkü hayat görüşümde elinden gelenin en iyisini yapmak yoktur. Her işte yapılması gerekenin en iyisini yapmak gerekir." dedi.

"Gençlerin önünü açmamız lazım"

Uğuz, SUBÜ'nün +1 Projesi'ne destek vermek istediklerini belirterek, "Gençler çok önemli, gençlerin önünü açmamız lazım. Seçilirken de seçim sürecinde de 'Gençlere yer vereceğim, gençlerle hareket edeceğim.' dedim. Onun için inşallah o projeye katkı sağlayacağız hem staj hem çalışma anlamında." diye konuştu.

Seçim çalışmalarında hazırladıkları proje kitapçığında 29 projeye yer verdiklerini belirten Uğuz, "100 günde 29 projenin 10'unu yapmış olduğumuzu herkese gösterdik çünkü çok büyük başarıydı, çok hızlı girdik. Dönem 4 yıldan 3 yıla indi ama problem değil, devam edeceğiz, bu projeleri 3 yılda bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Emniyet Müdürü ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaya, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Yaşar Zımba, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, Uluslararası Karate Hakemi Uğur Kobaş ile öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu

YORUMLAR
500
Sporcuların tercihi Baytar Steakhouse oluyor Sporcuların tercihi Baytar Steakhouse oluyor Bartın Üniversitesi öğrencisi Mahmut Cin, Türkiye üçüncüsü oldu Bartın Üniversitesi öğrencisi Mahmut Cin, Türkiye üçüncüsü oldu

Spor Bilimleri Fakültesi, Üniversite, Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Ahşap ustasının hobisi mesleğe dönüştü! Siparişlere yetişemiyor
17:49 Standart altının kilogramı 920 bin liraya geriledi
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:26:10. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement