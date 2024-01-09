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Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2024 faaliyet takvimini duyurdu. Yeni sezonda milli sporcuların katılacağı yurt içi organizasyonlar ve uluslararası şampiyonalar belirlendi. Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası ve Avrupa Kick Boks Şampiyonası gibi önemli etkinlikler yer alıyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı
09.01.2024 - 12:43,
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Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2024 faaliyet takvimi açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda milli sporcuların katılacağı önemli yurt içi organizasyonlar şöyle:

Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası: 22-29 Ocak (Antalya)

Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası: 8-11 Şubat (Mersin)

Yıldızlar - Küçükler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası: 22-25 Şubat (Ankara)

Milli kick boksçuların 2024'te katılacağı önemli uluslararası şampiyonalar da şöyle:

9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası: 16-19 Mayıs (İstanbul)

Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası: 23 Ağusto -1 Eylül (Macaristan)

Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası: 2- 10 Kasım (Yunanistan)

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı - Son Dakika
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