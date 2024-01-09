Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2024 faaliyet takvimi açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda milli sporcuların katılacağı önemli yurt içi organizasyonlar şöyle:

Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası: 22-29 Ocak (Antalya)

Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası: 8-11 Şubat (Mersin)

Yıldızlar - Küçükler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası: 22-25 Şubat (Ankara)

Milli kick boksçuların 2024'te katılacağı önemli uluslararası şampiyonalar da şöyle:

9. Turkish Open WAKO Dünya Kupası: 16-19 Mayıs (İstanbul)

Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası: 23 Ağusto -1 Eylül (Macaristan)

Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası: 2- 10 Kasım (Yunanistan)