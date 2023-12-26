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Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya'da başladı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, Konya'da başladı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış seremonisi gerçekleştirildi. Şampiyonada 65 ilden 570 kulübe bağlı yaklaşık 3800 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya\'da başladı
26.12.2023 - 16:50,  Güncelleme: 16:58
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Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, Konya'da başladı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Konya'nın, kulüpler bazında tarihin en çok katılımlı şampiyonasına şahitlik edeceğini söyledi.

Bu şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Konya'da 4 gün boyunca, 65 ilden 570 kulübe bağlı yaklaşık 3800 sporcu bu şampiyonada mücadele edecek." dedi.

Şahin, Cumhuriyet'in 100. yaşının kutlandığı 2023 yılında, federasyon olarak tarihi başarılara imza attıklarını belirtti.

Bu yılı, Paris 2024 yolunda kırılan katılım rekoruyla tamamladıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Olimpik ve paralimpik olmak üzere tam 13 sporcu ile Paris'te ülkemizi temsil edeceğiz. Milli sporcularımız uluslararası arenada 141'i altın, 124'ü gümüş ve 236'sı bronz olmak üzere 501 madalya kazandı. Bu başarılarda, uzun yılların getirdiği sistemli çalışmanın büyük payı var. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu yıl Azerbaycan'ın ev sahihliğinde düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihimizin en büyük başarısını elde ettik. 3'ü altın, 3'ü bronz olmak üzere 6 madalya ile tarihimizde ilk defa takım halinde dünya şampiyonu olduk. Aynı şampiyonada milli takımlar teknik direktörümüz Ali Şahin 'en iyi teknik direktör', sporcumuz Merve Dinçel ise 'en iyi kadın sporcu' ödülüne layık görüldü."

Şahin, tarihin en fazla sporcu katılımıyla Türkiye'yi Paris'te temsil edeceklerini, olimpiyat oyunları için 8 sıkletin 5'inde, paralimpik oyunları için de 10 sıkletin 8'inde kota elde etmeyi başardıklarını dile getirdi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise tekvando branşının, Türkiye'yi uluslararası şampiyonlarda başarılı bir şekilde temsil ettiğini anlattı.

Bu başarıların, büyük emekler ve gayretlerle olduğunu belirten Şahin, "Şehrimizde düzenlenen bu şampiyona hepimizi gururlandırmıştır. Bu şampiyonanın ilimizde düzenlenmesine vesile olan Konyalı hemşehrimiz ve federasyon başkanımız Metin Şahin'e ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, organizasyonda emeği geçenlere günün anısına şilt takdim edildi.

29 Aralık'ta sona erecek müsabakaların ilk günüde, erkeklerde 58 ve 80 kilo, kadınlarda ise 49 ve 67 kilo müsabakaları yapılıyor.

Kaynak: AA
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