Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı
Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı

Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı
21.02.2026 19:09
Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısı düzenledi.

FENERBAHÇE Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinin basın toplantısı yapıldı.

Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, takım kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Yiğit Arslan açıklamalarda bulundu.

SARUNAS JASIKEVICIUS: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Final için heyecanlı olduğunu dile getiren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Bir final daha oynayacağımız için heyecanlıyız. Karşımızda harika bir rakip olacak. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Savaşma ruhu, ortadaki topların kazanılması ve daha fazla kazanma isteği gibi detaylar var. Bu detaylara önem gösteren tarafın avantajlı olacağını düşünüyorum" dedi.

DUSAN ALIMPIJEVIC: MÜCADELE EDEREK KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Kazanmak için yüzde 100'ün üzerinde performans göstermeleri gerektiğini söyleyen Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "4'üncü kez karşılaşıyor olacağız. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Fenerbahçe Beko gibi bir takımla oynuyor olduğumuz için son derece mutluyuz. Son EuroLeague şampiyonu ve Avrupa'da da sezonun en dominant performanslarından birini gösteren bir takımla oynuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi bir başantrenöre sahipler. Kazanmak için yüzde 100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor. Bu sezon oynadığımız basketbolu en iyi şekilde sergileyip, mücadele ederek kazanmaya çalışacağız. Galip gelmek için farklı bir şey yapmak durumundayız" diye konuştu.

MELİH MAHMUTOĞLU: GÜZEL BİR ATMOSFER OLACAĞINA İNANCIM TAM

Güzel bir atmosfer olacağını ifade eden Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Tekrar Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde olmak heyecan verici. Özellikle Beşiktaş gibi değerli bir takımla 4'üncü finalimizi oynayacağız. Yarın burada her sporcunun oynamak isteyeceği güzel bir atmosfer olacağına inancım tam. Şimdiden heyecanlıyız. Beşiktaş GAİN'e de şimdiden başarılar dilerim" ifadelerinde bulundu.

YİĞİT ARSLAN: İYİ BİR RAKİBE KARŞI GÜZEL BİR MAÇ OLACAK

Beşiktaş GAİN kaptanı Yiğit Arslan ise, "Şu an EuroLeague'in lideri ve geçen senenin şampiyonu olan bir takımla karşılaşacağız. İyi durumdayız, iyi bir rakibe karşı güzel bir maç olacak. Taraftarlarımızın bizi burada en iyi şekilde destekleyeceğini biliyorum. Çok güzel bir mücadele olacaktır. Fenerbahçe Beko'ya başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı

