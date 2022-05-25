Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru

25.05.2022 17:13
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın oynanacak final maçı öncesi Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak ile Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, basın toplantısında bir araya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın oynanacak final maçı öncesi Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak ile Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, basın toplantısında bir araya geldi.

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen toplantıda Yukatel Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak, final maçıyla ilgili görüşlerini aktardı.

Kupayı Kayseri'ye götürmek istediklerini ifade eden İlhan Parlak, şunları söyledi:

"Finale kadar gelmemizde emeği olan başta takım teknik ekibimiz, başkanımız ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Finale gelirken belki Türkiye tarihinde görülmemiş bir şey gerçekleştirdik, çok zorlu rakipleri eleyerek bu finale geldik. Tabii finallerin hiçbir zaman favorisi olmuyor. Anadolu'nun iki güzide şehrinin, iki komşu şehrinin bu finali oynaması da gerçekten ayrıca çok mutlu ediyor. Hem Ziya kardeşimiz burada o Sivaslı. Ben Kayseriliyim. İki kaptan olarak burada bulunuyoruz. Benim açımdan da önemi çok farklı. Çünkü çocukluğumda stadına, maçlarına hep maçlara gittiğim, işte Yahyalı'dan kaçarak o stada girip o formayı giymenin hayalini kurduğum takımla şimdi belki kariyerimin yarın en önemli maçı olacak benim adıma. Çünkü o hayalini kurduğum takım, tuttuğum takımın forması altında Türkiye Kupası finaline çıkıyorum. İnşallah bu kupayı Kayseri'ye götürmek istiyoruz. Bugün yola çıkacak olan yaklaşık iki yüz otobüste İstanbul'a gelecek olan Kayseri'deki taraftarlarımızı da iyi yolculuklar diliyorum. Hayırlısıyla kazasız belasız gelmelerini temenni ediyorum. İnşallah burada da centilmence, güzelce dostluk çerçevesinde bir karşılaşma olur. Herkese başarılar diliyorum."

Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal da kupayı kazanma arzusunda olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu derbisi olacak. Sonunda da bir kupa var. İki taraf da çok heyecanlı. İlhan'ın da dediği gibi ben Sivaslıyım, o Kayserili. Ayrı bir anlam ifade ediyor. Tabii futbolcular için de çok önemli bir maç. biz sezona başlarken kupanın ilk maçından sonuna kadar gideceğimize inanmıştık. Bunu başardık gerçekten. Şimdi yarın son bir adım kaldı. İnşallah o adımı atıp bu kupayı kazanmak istiyoruz. Finalin de İstanbul'da olması ayrıca önemli. Sivaslıların yoğun olarak yaşadığı bir şehir. İnanıyorum ki taraftarlarımız biraz daha fazla olacak. İnşallah bu da bize bir avantaj getirir. Kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Önemli olan dostça, centilmence bir maçın geçmesi. İki şehre de yakışan budur."

Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru

YORUMLAR
500
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Türkiye Kupası, İlhan Parlak, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:27:47. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement