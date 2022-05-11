Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu! - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!

11.05.2022 23:04

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor, kendi sahasında Alanyaspor ile 1-1 beraberlik yaşadı. İlk karşılaşmayı 2-1 kazanan Yiğidolar, toplamda rakibini 3-2'lik skorla yendi ve finalde Kayserispor'un rakibi oldu.

Sivasspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı Alanya'da 2-1 kazanan Yiğidolar, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalarak toplamda 3-2'lik skorla finale yükseldi.

HAKAN ARSLAN FİNALİ GETİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımda savunmada kontrolü elden bırakmadı. Oldukça dengede giden mücadelede Alanyasporlu Diedhiou, 78. dakikada skoru 1-0'a getirdi. Bu skorla mücadeleyi uzatmalara götürecek Akdeniz ekibi, 88. dakikada Hakan Arslan'ın golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti.

Sivas'ta nefes kesen maç! Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

FİNALDE RAKİP KAYSERİSPOR

Alanya'daki maçı 2-1 kazanan Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 kalarak Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Yiğidolar finalde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Sivas'ta nefes kesen maç! Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
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Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu! - Son Dakika
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