Türkiye Kupası Yol Yarışları Alanya'da Tamamlandı

19.10.2025 21:16
Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları başarıyla sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Alanya Öğretmenevi önünden başlayan kriteryum yarışlarında yaklaşık 450 sporcu mücadele etti.

Yarışlarda büyük erkekler kategorisinde Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Batuhan Özgür birinci, Konya Gelişim Spor Kulübünden Timur Öztoprak ikinci, Spor Toto Spor Kulübünden Mustafa Said Erdemli üçüncü oldu.

Büyük kadınlarda ise Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübünden Fatmanur Doğan birinciliği, Alanya Belediye Spor Kulübünden Sevim Gerçek ikinciliği, Akut Spor Kulübünden Reyhan Yakışır üçüncülüğü elde etti.

11 yaş altı erkeklerde Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübünden Eray Efe Üzüm, 13 yaş altı erkeklerde Atak İzcilik Spor Kulübünden Eray Cihan, 15 yaş altı erkeklerde Kocaeli Öncü Spor Kulübünden Recep Eşdoğan, 17 yaş altı erkeklerde Atak İzcilik Spor Kulübünden İbrahim Erhan Cihan, 19 yaş altı erkeklerde ise Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Muhammed Emir Emişci birinci oldu.

11 yaş altı kızlarda Akhisar İlçe Spor Kulübünden Melisa Ateş, 13 yaş altı kızlarda Ankara GSM Spor Kulübünden Işıl Bade Eryılmaz, 15 yaş altı kızlarda Kepez Gençlik Gelişim Spor Spor Kulübünden Emine Ahsen Akgün, 17 yaş altı kızlarda Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübünden Gül Deniz Günal, 19 yaş altı kadınlarda ise Pamukkale Atletik Spor Kulübünden Hatice Buse Ertekin birinciliğe ulaştı.

Federasyon yetkilileri, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere, yılbaşında başlayan Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışlarının kriteryum etabıyla sona erdiğini söyledi.

Türkiye'nin değişik bölgelerinde dolaşan sporcuların büyük bir çapa sarf ettiğini anlatan Müftüoğlu, "Bugün sporun başkenti Alanya'da, spor şehrinde bu organizasyonu bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise sporcuların tüm yıl boyunca verdiği emeğin sonuçlarını bugün aldığını ifade etti.

Kaynak: AA

