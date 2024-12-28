Türkiye Motosiklet Federasyonu\'ndan Şampiyonlar Ödül Töreni

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TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği 'Şampiyonlar Ödül Töreni', Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Ödül töreninde, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, TMF yönetim kurulu üyeleri, Superbike dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, milli sporcular Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Pak şampiyonalarda dereceye giren sporcular ile davetliler yer aldı.

TMF'DEN DHA SPOR'A ÖDÜL

Şampiyonlar Ödül Töreni'nde, Demirören Haber Ajansı da ödüle layık görüldü. Basın destek ödülünü, DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'nin elinden aldı. Akülke basının desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, motosiklet federasyonu çalışmalarını ve sporcuların başarılarını kitlelere duyuran basın mensuplarına teşekkür etti.

MEHMET SADIK VEFA: FEDERASYON OLARAK MADALYA REKORUMUZU GELİŞTİRDİK, 160 MADALYA KAZANDIK

160 madalya kazandıklarını dile getiren Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, "Sportif anlamda birçok başarılara imza atsak da aramızdan önemli izimler ayrıldı. Onların bize bıraktığı başarı mirasını üst seviyeye çıkarmak için çalıştık. Ay-yıldızlı bayrağımızı yüzlerce sporcumuz temsil etti. Federasyon olarak madalya rekorumuzu geliştirdik, 160 madalya kazandık. Toprak Razgatoğlu'nun, ikinci kez dünya şampiyonluğuna milletçe gururlandık. Birçok gencimize ilham kaynağı oldu. Siz değerli sporcularımızı tebrik ediyorum. 'Bundan sonra yaptıklarımız için değil yapacaklarımız için devam' sloganıyla, birlik ve beraberlikle büyük başarılar yapacağız" ifadelerini kullandı.

HAKAN BAHADIR: AMACIMIZ MOTOSİKLET SPORUNU SEVDİRMEK

Amaçlarının motosiklet sporunu sevdirmek olduğunu aktaran Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Ev sahipliğinden memnunuz. Değerli sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim göğsümüzü kabarttılar. Zor bir spor. Avrupa Hareketlilik Haftası olduğu gibi biz de 2024 yılını Cumhurbaşkanımız, bakanımız da Türkiye'de hareketlilik yılı olarak ilan etti. Bunlar da devam edecek. Örnek sporcular olması gerekiyor. Onlar da burada aramızda. Belediye olarak düşüncemiz, ileri motosiklet kurslar açacağız. Federasyondan da destek alabiliriz, çok memnun oluruz. Amacımız motosiklet sporunu sevdirmek. Bu sporunun yayılmasında faydalı olacağını düşünüyorum. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.

Öte yandan Türkiye Süpermoto Şampiyonası 50 CC sınıfı şampiyonu 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'na ödülünü, babası Kenan Sofuoğlu takdim etti.