Türkiye Muaythai Federasyonu Bölge Şampiyonası Kırşehir'de Başladı - Son Dakika
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Türkiye Muaythai Federasyonu Bölge Şampiyonası Kırşehir'de Başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu Bölge Şampiyonası Kırşehir\'de Başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun düzenlediği Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Bölge Şampiyonası müsabakaları Kırşehir'de başladı. 13 ilden 600 sporcu ve antrenörün katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde edecek. Ayrıca, sporcular Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerini de tanıma fırsatı bulacak.

10.02.2024 18:49
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Türkiye Muaythai Federasyonunun faaliyet programında yer alan Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Bölge Şampiyonası müsabakaları Kırşehir'de başladı.

Aşıkpaşa Spor Salonu'ndaki şampiyonaya Eskişehir, Ankara, Sivas, Konya, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'tan 600 sporcu ve antrenör katılıyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkan Halil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyona bağlı yaklaşık 160 bin sporcu bulunduğunu, 13 ilden sporcuların şampiyona için Kırşehir'e geldiğini söyledi.

Demir, "Burada ilk ikiye giren sporcularımız Türkiye şampiyonasına katılacak. Birinci olanlar dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Yoğun katılım var." dedi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise Ahilik şehri Kırşehir'in şampiyonaya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Üç gün sürecek müsabakalarda başarılı sporcular Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde edecek. Sporcularımızı çeşitli etkinliklerle şehrimizin tarihi ve kültürü ile de buluşturacağız. Kırşehir'e gelen sporcularımız, kentin önemli değerleri olan Ahi Evran-ı Veli, Cacabey, Aşıkpaşa'yı da tanıyacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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