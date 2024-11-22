Türkiye, Paravolley Avrupa Şampiyonası\'na Galibiyetle Başladı

Spor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki tesiste düzenlenen turnuvaya Türkiye, Çekya, Gürcistan, Litvanya, Fransa, Hollanda ve Büyük Britanya milli takımları katıldı. Şampiyonada ilk üç sırayı alacak takımlar, 2025 yılında Macaristan'da düzenlenecek A Kategorisi Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Türkiye, ilk maçında karşılaştığı Gürcistan'ı 3-0 yendi. Burdurlu sporseverler ellerindeki bayraklar ve tezahürat yaparak, karşılaşmada milli takımı destekledi. Milli Takım Başantrenörü Aziz Hopyar, "Buraya şampiyon olarak geldik, yine şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Destekleyen herkese teşekkür ederiz. İlk gün kazanmak çok keyifli ve gurur verici" dedi.

Milli takım oyuncusu Barış Şimşek de "İlk maçımızı kazandık. Galibiyet pozumuzu verdik, sevinçliyiz. Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Sevinçliyiz, gururluyuz" diye konuştu.

Turnuvada final müsabakası pazar günü oynanacak.