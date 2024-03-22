Türkiye Ragbi Federasyonu Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası Balıkesir\'de başladı

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Türkiye Ragbi Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de başladı.

Balıkesir Esas10 AVM'de başlayan şampiyonaya 9 kulüp katılıyor.

Türkiye Ragbi Federasyonu Beyzbol5 Asbaşkanı Metin Özpeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyzbol5 sporunun Türkiye'de 3 yıldır yapılmasına rağmen Avrupa şampiyonluğuna sahip olduklarını söyledi.

Geçen yıl yapılan U17 dünya şampiyonasında Türkiye'nin 4. olduğunu belirten Özpeker, "Amacımız federasyon başkanımız Nahit Şahin'in önderliğinde bu sporu ülkemize yaymak. Balıkesir'de düzenlediğimiz şampiyona için bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Gençlerin bu spora çok yoğun ilgisi var. Gençlik ve spor bakanımız ve federasyonumuzun desteği ile inşallah bu spor ülkemizde artacak." dedi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp de Balıkesir'in gençlik ve spor kenti olması için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Özalp, Beyzbol5 Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "İlimizi sporla anılan, spor turizminin ilimize katkı sağlaması için bu tür organizasyonları devamlı yapmaya sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yarın oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarının ardından sonra erecek şampiyonada günün ilk maçları şöyle tamamlandı:

Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü- Esenyurt Ayyıldızlar Spor Kulübü: 11-4

Bursa Dragons Spor Kulübü-Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü: 12-5

İznik Belediye Spor Kulübü-Safa Utku Kale Spor Kulübü: 20-7

2019 Gözde Spor Kulübü- Eskişehir Aqua Spor Kulübü: 16-0

Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü-İznik Belediye Spor Kulübü: 14-1

Esenyurt Ayyıldızlar Spor Kulübü-Safa Utku Kale Spor Kulübü: 14-3

Bursa Dragons Spor Kulübü-Eskişehir Aqua Spor Kulübü: 12-2

2019 Gözde Spor Kulübü-Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü: 18-0