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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

07.10.2022 21:26
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: MuradiyeHakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Göksun ÖzManisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 11, Cruz 17, Gani Erdi Gülaslan 4, Anosike 17, Bruinsma 8, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür, Michalak 11, Yiğit Baran Sarıkaya 5Beşiktaş Emlakjet: Coleman 4, Usher 8, Okben Ulubay 13, Orelik...

Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Göksun Öz

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 11, Cruz 17, Gani Erdi Gülaslan 4, Anosike 17, Bruinsma 8, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür, Michalak 11, Yiğit Baran Sarıkaya 5

Beşiktaş Emlakjet: Coleman 4, Usher 8, Okben Ulubay 13, Orelik 13, McCormack 15, Brown 11, Furkan Haltalı 2, Yağız Aksu, Burak Can Yıldızlı

1. periyot: 22-13

Devre: 39-33

3. periyot: 53-56

5 faulle çıkan: 34.06 Okben Ulubay (Beşiktaş Emlakjet)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Emlakjet'i 73-66 yendi.

Karşılaşmanın başında 8 sayılık seri yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, baştan sona üstün götürdüğü periyodu, 22-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda da etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz ve Anosike'nin etkili oyunuyla soyunma odasına da 39-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta konuk ekip, McCormack ve Orelik'in sayılarıyla bu periyodu 56-53 önde tamamladı

Çekişmeli geçen son periyotta 35. dakikaya 61-58 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasındaki ilk maçından 73-66 galip ayrıldı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş Emlakjet: 73 - 66 Beşiktaş Emlakjet: 73 - 66
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Yener Yılmaz, Okben Ulubay, Alper Özgök, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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