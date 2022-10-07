Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İkinci periyoda da etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz ve Anosike'nin etkili oyunuyla soyunma odasına da 39-33 üstün gitti.

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