Türkiye Sırbistan Maçına Hazırlanıyor

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlılar 27 Şubat Cuma günü Aleksandar Nikolic Hall'da oynayacağı Sırbistan maçı öncesi Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma yaptı.
Millerin antrenmanını TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF yöneticileri takip etti.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, Şubat Cuma günü deplasmanda ve 2 Mart Pazartesi günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu Şubat ve Mart penceresi maç programı şu şekilde:
27 Şubat Cuma
21.00 Sırbistan – Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)
2 Mart Pazartesi
21.00 Türkiye – Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
