Türkiye Sırbistan Maçına Hazırlanıyor
23.02.2026 20:19
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan maçı öncesi antrenman yaptı. 27 Şubat'ta karşılaşacaklar.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlılar 27 Şubat Cuma günü Aleksandar Nikolic Hall'da oynayacağı Sırbistan maçı öncesi Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma yaptı.

Millerin antrenmanını TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF yöneticileri takip etti.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, Şubat Cuma günü deplasmanda ve 2 Mart Pazartesi günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu Şubat ve Mart penceresi maç programı şu şekilde:

27 Şubat Cuma

21.00 Sırbistan – Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)

2 Mart Pazartesi

21.00 Türkiye – Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Kaynak: DHA

