Türkiye Su Kayağı, Wakeboard Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Su Kayağı, Wakeboard Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yapıldı

26.06.2022 23:03

Türkiye Su Kayağı, Wakeboard, Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Su Kayağı, Wakeboard, Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) faaliyet programındaki su kayağı ve wakeboard yarışları ile Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) faaliyet programındaki su jeti ve flyboard mücadelesinin yer aldığı organizasyon, Gümbet Mahallesi Asarlık Mevkisi'nde bir otelin sahilinde gerçekleştirildi.

Farklı sınıflar ve kategorilerde yapılan yarışlar ilgiyle izlendi. Sporcuların, yarışlar sırasında oluşan dalgaların köpükleri arasındaki kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

İzleyenlere heyecanlı anlar da yaşatan yarışlarda dereceye girenlere kupaları, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TSSF Başkanı Oğuz Aydın, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve organizasyonu destekleyenler tarafından verildi.

YORUMLAR
500
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'dan başladı Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'dan başladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Su Kayağı, Wakeboard Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 01:43:25. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Su Kayağı, Wakeboard Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement