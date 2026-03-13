Türkiye Tekvando'da Tarihi Başarı - Son Dakika
13.03.2026 10:22
Bahri Tanrıkulu, Türkiye'nin tekvandoda 53 yıl sonra dünya şampiyonu olduğunu duyurdu.

????? Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, geçen yıl dünya şampiyonasında Türkiye'ye 53 yıl sonra genel klasmanda dünya şampiyonluğu getirdiklerini, tarihi başarıların üzerine çıkma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Tanrıkulu, Ankara'da Beştepe Ahal Teke Binicilik Tesisleri'ndeki iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek federasyonun çalışmaları ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Göreve geleli yaklaşık 1,5 yıl olduğunu, bu sürede önemli başarılar elde ettiklerini belirten Tanrıkulu, Türkiye'nin yıldızlar kategorisinde kadın ve erkek milli takımlarının Avrupa şampiyonluğu, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda takım halinde üçüncülük, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ettiğini dile getirdi.

21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl hem kadınlarda hem de genel klasmanda dünya şampiyonu olduklarını hatırlatan Tanrıkulu, "Bu başarılar, gelecek olimpiyatlara güvenle bakmamızı sağlayan sporcuların yetiştiğini gösteriyor." dedi.

2025 Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda da kadın ve erkeklerde takım halinde Avrupa şampiyonluğunu kazandıklarını aktaran Tanrıkulu, önemli başarıya imza attıklarını anlattı.

53 yıl sonra gelen tarihi başarı

Büyükler kategorisinin ana hedefleri olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, geçen yıl Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasında elde edilen başarının Türk tekvandosunda tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Tanrıkulu, "Çin'de Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz toplam 6 madalya kazandık. Bu sonuçlarla 191 ülke arasında hem kadınlarda hem de genel klasmanda dünya şampiyonu olduk. 1973 yılından bu yana büyüklerde dünya şampiyonluğu hep Güney Kore'nin olurken Türkiye'nin daha önce genel klasmanda ikinciliği ve üçüncülüğü vardı. Ancak ilk kez genel klasmanda dünya şampiyonu olmayı başardık." diye konuştu.

Sporcuların ve teknik ekibin büyük emek verdiğini kaydeden Tanrıkulu, federasyon yönetimi olarak doğru planlama yaptıklarını, karşılığını dünya şampiyonasında aldıklarını ve sporcuların performansının son dönemde önemli bir yükseliş gösterdiğini anlattı.

Turkish Open'a 3 bin 500'ün üzerinde sporcu bekleniyor

Tanrıkulu, geleneksel hale gelen Turkish Open Tekvando Turnuvası'nın bu yıl 13'üncüsünün 24-30 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini dile getirdi.

Turkish Open'a geçen sene 2800 sporcunun katıldığı, bu sene 3500'ün üzerinde sporcunun beklendiği bilgilerini veren Tanrıkulu, "Çok güzel bir tekvando şöleni olacak. Tüm spor severleri Antalya'ya davet ediyoruz, milli takımlarımız da orada belirlenecek. Olimpiyat için kota puanı sağlıyor, bu anlamda da sporcular önemsiyor. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız her türlü desteği veriyor. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum, her anlamda destek veriyorlar. Biz de sporcularımıza imkanları en iyi şekilde hazırlıyoruz. Gayet iyi ve uyumlu gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"2028 Olimpiyatları'ndan altın madalyalarla ülkemize dönmek istiyoruz"

Tanrıkulu, Türk tekvandosunun en büyük hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu beilrterek Türkiye'nin tekvandoda bugüne kadar katıldığı her olimpiyatta madalya kazandığını anımsattı.

"Bu bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Aldığımız sorumluluğun farkındayız 2028 yılında da inşallah madalyalarla ve özellikle altın madalyalarla ülkemize dönmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz." diyen Tanrıkulu, şu değerlendirmeleri yaptı:"

"Olimpiyat yolunda dünya sıralaması önemli. 2026 yılı itibarıyla ranking puanları sıfırlandı ve yeni puanlama dönemi başladı. Türkiye, şu anda 26 olimpik sporcu kadrosuna sahip. Kota yarışı 31 Aralık 2027'ye kadar devam edecek. Kendi kategorilerinde ilk 6'ya giren sporcular direkt olimpiyata katılma hakkı kazanacak. 2026 yılı başı itibariyle bütün planlamaları yaptık. Sporcularımız buna göre çalışmasına devam edecek. Kadın sporcular, önemli başarılara imza atıyor. Son dünya şampiyonasında kazanılan 6 madalyanın 5'i kadın sporculardan geldi. Merve Dinçel Kavurat ve Nafia Kuş Aydın, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Elif Sude Akgül, Sude Yaren Uzunçavdar ve Emine Göğebakan ile gurur duyduk. Erkeklerde ise Furkan Ubeyde Çamoğlu ile dünya ikinciliği elde ettik. Şu anda kadınlarda daha başarılıyız ama bunu dengelemek istiyoruz. Kadınlardaki başarılarla da ayrıca gurur duyuyoruz. İnşallah erkeklerle de bu başarıyı yakalayacağız."

Kaynak: AA

Bahri Tanrıkulu, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.