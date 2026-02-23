Türkiye Tiran\'da Güçlü Kadro ile Turnuvaya Katılıyor

TÜRKİYE, Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorilerinde mindere çıkıyor.

Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası, 24-27 Şubat 2026 tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'yi serbest stil ve kadınlar kategorilerinde milli sporcular temsil edecek. Turnuvada ay-yıldızlı ekip, güçlü kadrosuyla madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik ekip ise şu şekilde belirlendi:

Serbest Stil

57 kg - Muhammet Karavuş

57 kg - Yusuf Demir

65 kg - Ahmet Duman

74 kg - Ömer Faruk Çayır

86 kg - Osman Göçen

97 kg - Emirhan Kılıç

97 kg - Rıfat Eren Gıdak

125 kg - Feyzullah Aktürk

125 kg - Hakan Büyükçıngıl

Soner Demirtaş - Teknik Direktör

Yasin Bolat - Antrenör

Osman Köse - Masör

Kadınlar

53 kg - Zeynep Yetgil

59 kg - Bediha Gün

59 kg - Dilan Tan

68 kg - Nesrin Baş

72 kg - Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kg - Kadriye Aksoy

76 kg - Elmira Yasin

Ayhan Sucu - Teknik Direktör

Namık Korkmaz - Antrenör

Dilara Sungur - Masöz