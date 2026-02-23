TÜRKİYE, Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorilerinde mindere çıkıyor.
Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası, 24-27 Şubat 2026 tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'yi serbest stil ve kadınlar kategorilerinde milli sporcular temsil edecek. Turnuvada ay-yıldızlı ekip, güçlü kadrosuyla madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik ekip ise şu şekilde belirlendi:
Serbest Stil
57 kg - Muhammet Karavuş
57 kg - Yusuf Demir
65 kg - Ahmet Duman
74 kg - Ömer Faruk Çayır
86 kg - Osman Göçen
97 kg - Emirhan Kılıç
97 kg - Rıfat Eren Gıdak
125 kg - Feyzullah Aktürk
125 kg - Hakan Büyükçıngıl
Soner Demirtaş - Teknik Direktör
Yasin Bolat - Antrenör
Osman Köse - Masör
Kadınlar
53 kg - Zeynep Yetgil
59 kg - Bediha Gün
59 kg - Dilan Tan
68 kg - Nesrin Baş
72 kg - Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kg - Kadriye Aksoy
76 kg - Elmira Yasin
Ayhan Sucu - Teknik Direktör
Namık Korkmaz - Antrenör
Dilara Sungur - Masöz
Son Dakika › Spor › Türkiye Tiran'da Güçlü Kadro ile Turnuvaya Katılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?