Türkiye Ümitler Tekvando'da Şampiyon - Son Dakika
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Spor

Türkiye Ümitler Tekvando'da Şampiyon

Türkiye Ümitler Tekvando\'da Şampiyon

Türkiye, Bosna Hersek'teki Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak şampiyon oldu.

25.11.2024 21:46
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Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda tarihi başarı elde ederek şampiyon olan Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı, yurda döndü.

Milli takım kafilesini İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Karaman ve Aydın Süha, Tekvando Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ahmet Çorum'un yanı sıra milli sporcuların antrenörleri ve aileleri karşıladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, çok güzel bir sonuç elde ettiklerini belirterek, "Çok mutluyuz ve gururluyuz. Yaklaşık 1 ay önce federasyon seçimlerini kazanarak yeni başkan oldum. Bu benim için de ayrı bir mutluluk ve gurur. Bu kısa zaman içerisinde takımı toparladık. Hemen kampımızı düzenledik. Yaklaşık 10 gün önce de Yıldızlar Avrupa şampiyonu olduk. Hemen bir hafta sonrasında Ümitler Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemliydi. Çünkü 2028'in şampiyon sporcuları inşallah olimpiyat şampiyonu sporcuları bu kadrolardan çıkacak. Buna çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Şampiyonaya çok geniş bir kadroyla katıldıklarının altını çizen Tanrıkulu, "Gerçekten kırılması zor tarihi bir başarıya imza attık. 55 sporcuyla katılıp 16 madalya almak çok büyük başarı. Sporcularımızı yetiştiren, kendi antrenörlerine, kulüplerine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu kısa süre içerisinde bize her türlü imkanı sunan Spor Bakanlığımıza, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a çok çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Milli takım teknik direktörlerinden Ali Sarı, Türkiye'ye bu gururu yaşattıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada 9 altın kazandık, bizim için çok önemliydi. Bir rekordu. Önümüzde tabii çok büyük hedefler var. Onlar için hazırlanmaktayız. İnşallah tekrar bu bayrağın gönderde kalmasını sağlayacağız."

Organizasyonda altın madalya kazanan Furkan Ubeyde Çamoğlu, bu sene içinde ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini aktararak, "Allah'a şükür gururluyuz, mutluyuz, başarılıyız çok şükür." dedi.

Şampiyon sporculardan Yiğithan Kılıç ise "Öncelikle çok mutluyuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Genel klasmanda, erkeklerde, kızlarda olsun hepsinde şampiyon olmayı başardık. Dua eden herkese çok teşekkür ederiz." şeklinde görüş belirtti.

Kadınlarda altın madalya elde eden Sıla Irmak Uzunçavdar da "Çok mutluyuz, çünkü hem kendim altın madalya aldım hem de takım olarak çok güzel bir başarıya imza attık. İnşallah daha büyük başarılara, daha güzel zamanlarda imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Elif Sude Akgül, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatarak, "İkinci kez Avrupa şampiyonu oluyorum. Buradan hocalarıma, aileme desteği geçen herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Altın madalyaya uzanan milli tekvandocu Şevval Çakal da Türkiye için çok önemli bir başarı kazandıklarını ve buna katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Berkay Erer de takım halinde elde edilen başarından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

58 kiloda Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatan Enes Kaplan ise "2022 yılında da Avrupa şampiyonu olmuştum. Hedefimiz 2028 olimpiyatları." dedi.

Zehra Begüm Kavukcuoğlu da "Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Takım halinde de rekor kırdık. İnşallah 2028 olimpiyatlarında şampiyon olmak dileğiyle. Buradan Beşiktaş ailesine teşekkür ederim." diye konuştu.

Milli kafile, çekilen toplu fotoğrafın ardından havalimanından ayrıldı.

Bosna Hersek'te düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonayı ay-yıldızlı ekip, 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında şampiyon olmayı başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Ümitler Tekvando'da Şampiyon - Son Dakika

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