TVF Kadınlar 2. Ligi Çeyrek Finalinde Yarı Final Takımları Belli Oldu

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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi play-off çeyrek finalinde, E ve F grubu maçları Kütahya'da oynandı.

Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yaptığı TVF Kadınlar 2. Ligi çeyrek final etabının son gününde oynanan maçlarla yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Kütahya Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final etabının son müsabakalarında Betaspor, Çabaspor takımına 3-0 yenilmesine rağmen E grubunu 6 puanla lider tamamlarken, grubun diğer karşılaşmasında Adana Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, 5 puanla E grubunda ikinci oldu. F grubunda ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'la geçen Ankaragücü 9 puanla grup lideri olurken, Mehmet Erdem Marmara Akademi Spor Kulübü'nü 3-2 yenen Ayancık Belediyespor, F grubunu 5 puanla ikinci olarak tamamladı. Bu sonuçların ardından Betaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Ankaragücü ve Ayancık Belediyespor, TVF Kadınlar 2. Ligi play-off mücadelesinde yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Demir yaptığı açıklamada, "İlimizde düzenlenen 2. Lig kadınlar çeyrek final müsabakalarını bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Müsabakalara 8 takımımız iştirak etti. 2 grup halinde oynanan müsabakalar sonunda Ankaragücü ve Ayancık Belediyespor, diğer grupta ise Betaspor ve Ayvalıkgücü takımları gruplarında 1. ve 2. olarak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştır. Bu müsabakaların ilimizde oynanmasını uygun gören voleybol federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki müsabakalara da talibiz. En iyi şekilde yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Çeyrek final grubunu birinci olarak bitirdikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Ankaragücü Kadın Voleybol Takımı antrenörü Tuğçe Bölükbaşı, "Rakiplerimizi tebrik ediyoruz. Onlar da çok güzel mücadele verdiler. İstedik, inandık, başardık. Çok şükür desteğimiz eksik olmadı. Bu turu böyle atlattığımız için çok mutluyuz. Diğer turlarda da aynı başarıyı görmek istiyoruz. Üst lige çıkmak istiyoruz ve hep birlikte buna inanıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA