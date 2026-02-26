U15 Eurasia Sutopu Turnuvası İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

U15 Eurasia Sutopu Turnuvası İstanbul'da

26.02.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı U15 Eurasia WNS Turnuvası, 14 ülkeden 16 takımın katılımıyla yapılacak.

TÜRKİYE Sutopu Federasyonu ev sahipliğinde ve WNS (Wood Nest Sports) sponsorluğunda ilk kez düzenlenen U15 Eurasia WNS Tournament 2026, İstanbul'da yapılacak.

24–27 Şubat 2026 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek olan organizasyon, 14 ülkeden 16 takımın katılımıyla genç sporcuları uluslararası platformda bir araya getirecek.

Turnuva, genç sporcuların uluslararası deneyim kazanmasını desteklemeyi, ülkeler arasında sportif iş birliğini güçlendirmeyi ve su topunun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Katılımcı Takımlar:

Dinamo Tbilisi — Gürcistan

ENKA — Türkiye

Galatasaray — Türkiye

Heliopolis — Mısır

KSI — Macaristan

Lazio — İtalya

Monaco — Fransa

Olympic Talent Team — Bulgaristan

PAOK — Yunanistan

Panionios — Yunanistan

Radnicki — Sırbistan

Sabadell — İspanya

SSV — Almanya

Steaua Bucharest — Romanya

VK Torpedo — Bosna Hersek

ZPC Het Ravijn — Hollanda

Turnuva boyunca oynanacak grup ve klasman müsabakalarının ardından final karşılaşmaları 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek ve organizasyon ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U15 Eurasia Sutopu Turnuvası İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Ormanda avlanırken tesadüfen buldu Altın değerinde Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı

18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
17:47
“Zor görürsünüz“ demişti Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı
"Zor görürsünüz" demişti! Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:31:44. #7.11#
SON DAKİKA: U15 Eurasia Sutopu Turnuvası İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.