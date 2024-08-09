U18 Milli Takımı Erzurum'da hazırlık kampına başlıyor - Son Dakika
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Spor

U18 Milli Takımı Erzurum'da hazırlık kampına başlıyor

U18 Milli Takımı Erzurum\'da hazırlık kampına başlıyor

U18 Milli Takımı, 11-16 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampı için aday kadrosunu açıkladı. Kamp, Erzurum Palandöken'de gerçekleştirilecek.

09.08.2024 09:33
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U18 Milli Takımımızın 11-16 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 11 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Erzurum Palandöken'de toplanacak. U18 Milli Takımımızın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Mehmet Tuğra Yeşilyurt (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Matışlı (Bursaspor), Ömer Bircan Camcı (Fenerbahçe A.Ş.), Çınar Arbay (İkas Eyüpspor)i Defans: Mustafa Tarık Obut (Bellona Kayserispor), Kayra Cihan (Bellona Kayserispor), Enes Melih Gökçek (Bellona Kayserispor), Cumali Gürsel (Beşiktaş A.Ş.), Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Yasin Arda Midiliç (Gençlerbirliği), Umut İslamoğlu (Gençlerbirliği), Miraç Şimşek (MKE Ankaragücü), Orta Saha: Necip Özer (Bellona Kayserispor), Devrim Şahin (Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Çetin (Bursaspor), Haydar Karataş (Fenerbahçe A.Ş.), Bora Yağız Aydın (Fenerbahçe A.Ş.), Ege Araç (Galatasaray A.Ş.), Çınar Fırat (İkas Eyüpspor), Kerem Arık (Manisa FK), Mustafa Özbay (Sivasspor), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor A.Ş.), Forvet: Enes Solakoğulları (Bursaspor), Hüseyin Maldar (İkas Eyüpspor), Arda Başbaydar (İkas Eyüpspor), Teknik Direktör: Uğur İnceman - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U18 Milli Takımı Erzurum'da hazırlık kampına başlıyor - Son Dakika

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