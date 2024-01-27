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U20 Kadın Voleybol Milli Takımı, namağlup Avrupa Şampiyonası finallerinde - Son Dakika
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U20 Kadın Voleybol Milli Takımı, namağlup Avrupa Şampiyonası finallerinde

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde etti.

U20 Kadın Voleybol Milli Takımı, namağlup Avrupa Şampiyonası finallerinde
27.01.2024 - 23:15,
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20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde etti.

Salon: TVF Beştepe

Hakemler: Andrei Dan (Romanya), Symeon Tononidis (Yunanistan)

Türkiye: Dilay, Liza, Nisan Eroğuz, Beren, Eylül, Begüm, İlayda Naz (L), Helin (L) (Bianka İlayda, Defne Başyolcu, Bilge)

Sırbistan: Mateska, Kirov, Vidacic, Mihajlovic, Mijacic, Baic, Zigic (L) (Krickovic, Stanojevic, Ivkovic)

Setler: 25-15, 23-25, 20-25, 25-21, 15-10

Süre: 113 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

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