U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi

U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi

Sivas'ta düzenlenen U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası, 500 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Ankara Keçiören Belediyesi birinci olurken, dereceye giren sporcular belirlendi.

13.02.2025 15:52  Güncelleme: 15:59
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Sivas'ta yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada grekoromen müsabakaları ise öğleden sonra başladı.

Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda 11-15 Şubat tarihleri arasında deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına düzenlenen U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

47 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nın son gününde 61 kg, 70 kg, 79 kg ve 92 kg kategorilerinde dereceye isimler belli oldu. Ankara Keçiören Belediyesi 129 puanla birinci olurken, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü 116 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 94 puanla üçüncü sırada yer aldı.

U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bekir Keser en centilmen sporcu seçilirken, Abdullah Toprak en teknik sporcu, Abdullah Güngör en centilmen antrenör seçildi.

Dereceye giren sporcular şöyle:

61 kilogram

1. Tolga Özbek (Ankara TKİ)

2. Bayram İlhan (Ankara Keçiören Spor Kulübü)

3. Yusuf Kulalı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Hacı Memiş Karabakal (Ankara Keçiören Spor Kulübü)

70 kilogram

1. Umut Erdoğan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2. Remzi Temur (Ankara Keçirören)

3. İbrahim Özdemir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. İsmail Er (İstanbul Bahçelievler)

79 kilogram

1. İbrahim Metehan Yaprak (Ankara ASKİ)

2. Süleyman Efe Şanlı (Ankara TEDAŞ)

3. Okan Tahtacı (Sivas Belediyesi)

3. Mikail Topal (Kocaeli Gebze Spor Kulübü)

92 kilogram

1. Alperen Tokgöz (İstanbul Bahçelievler)

2. Harun Kılıç (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Eyüp Çetin (Kahramanmaraş BB)

3. Ebubekir Sıddık Öcal (Sinop Ferdi) - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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