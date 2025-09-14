Üç Büyükten Basketbola Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Üç Büyükten Basketbola Tebrik

14.09.2025 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin futbol kulüpleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı EuroBasket 2025'teki başarısından dolayı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesinde yer alan mesajında "A Milli Erkek Basketbol Takımımızı içtenlikle tebrik ederiz. Ülkemize basketbolda tarihte ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynama gururu yaşatan A Milli Erkek Basketbol Takımımıza teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, tebrik mesajlarını NSosyal hesaplarından paylaştı.

Sarı-lacivertliler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sizinle gurur duyuyoruz 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansla ülkemize eşsiz bir gurur yaşatarak Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı canı gönülden kutlar, kırmızıyla beyazın, ay ve hilalin gücünü Riga'dan tüm dünyaya duyuran millilerimizin bu tarihi başarısında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederiz. Sizlerle gurur duyuyoruz."

Galatasaray Kulübü, "2025 FIBA EuroBasket serüveni boyunca gösterdikleri mücadeleyle bizleri gururlandıran başta Ergin Ataman ve tüm teknik ekiple birlikte 12 Dev Adam'a teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor, "EuroBasket 2025 boyunca gösterdiği azim, mücadele ve takım ruhuyla bizlere unutulmaz bir turnuva yaşatan 12 Dev Adam'a teşekkür ediyoruz." mesajını yayımladı.

Beşiktaş Kulübü ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında "Her şey için teşekkürler 12 Dev Adam. Bizlere çok büyük bir heyecan yaşattınız. Türkiye sizinle gurur duyuyor." diyerek ay-yıldızlı ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu, Sosyal Medya, Trabzonspor, Galatasaray, EuroBasket, Basketbol, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üç Büyükten Basketbola Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 00:03:44. #7.12#
SON DAKİKA: Üç Büyükten Basketbola Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.