UCI Eliminatör Dünya Kupası Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Spor

UCI Eliminatör Dünya Kupası Tanıtımı Yapıldı

UCI Eliminatör Dünya Kupası Tanıtımı Yapıldı

SAKARYA'NIN ev sahipliğinde düzenlenecek olan dünyanın en iyi bisikletçilerinin katılacağı UCI Eliminatör Dünya Kupasının tanıtımı, Serdivan Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

18.05.2025 01:09
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SAKARYA'NIN ev sahipliğinde düzenlenecek olan dünyanın en iyi bisikletçilerinin katılacağı UCI Eliminatör Dünya Kupasının tanıtımı, Serdivan Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Işıkların, gösterilerin ve ünlü piyanist Yücel Arzen konserinin damga vurduğu gecede, bisiklet ve motosikletçilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Dünyanın gözünü üzerine çevireceği Sakarya, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası 21-22 Haziran'da, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası 28-29 Haziran'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ev sahipliği yapacak. Bu iki dev organizasyon, Sakarya'nın tanıtımına önemli katkıda bulunacak.

MÜFTÜOĞLU: ATTIĞIMIZ TOHUMLARIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ

Tanıtım töreninde konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bugün buraya gerçekten çok büyük bir heyecan ve mutluluğu bir arada yaşıyorum. Yıllar önce Sakarya'ya bisikletle ilgili atılan tohumların bugün karşılığını alıyoruz. Bisiklet ailesine verdiği destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

SAKARYA ŞEHRİ DAİMA ÖNE ÇIKIYOR

Tanıtımda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın bisiklet şehri kimliğini kazanmasında güçlü ulaşım ağı, sağlam altyapı ve gelişmiş tesisleşmenin önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Sporun, bisikletin, kardeşliğin kenti, başarılarla dolu geçmişin izlerini geleceğe emin adımlarla taşıyan şehirdesiniz. Hamdolsun bugüne kadar 5 büyük organizasyona imza attık ve 6'ncıya ev sahipliği yapacağız. Haziran'da gerçekleştirilecek olan iki büyük organizasyona dünyadaki, Türkiye'deki ve şehrimizdeki tüm sporseverleri bekliyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Sakarya bisiklet şehri olma özelliğiyle daima öne çıkıyor. Tüm organizasyonlara ev sahipliği yapmasının arka planında ulaşımı, altyapı ve Avrupa standartlarında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi var. Vadimiz bize bu anlamda büyük olanak sunuyor" diye konuştu.

DÜNYAYA İLHAM OLUYOR

UCI adına konuşan City Mountain Bike CEO'su Kristoph Bruyneel, "Burada olmak benim için çok gurur verici. Haziranda büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaksınız. Bu organizasyonlar yapısı gereği çok kolay organizasyonlar değil. Bu büyük bir cesaret ister. Liderliğiniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Yusuf Alemdar. Bu yatırımlar dünyaya büyük ilham oluyor" dedi.

Tanıtım programında ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, sahne alarak, vatan şairi Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden, vatan ve bayrak temalı birçok eserden bestelenen parçaları seslendirdi. Bisiklet şovları, halk oyunları, dans, akrobasi, ışık ve ses gösterileri ise geceye renk kattı. Gecede 54 şanslı kişiye program içerisinde düzenlenen çekilişle bisikletleri takdim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Serdivan, Sakarya, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UCI Eliminatör Dünya Kupası Tanıtımı Yapıldı - Son Dakika

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