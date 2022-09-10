Üçüncü Lig'de Egeliler puan avında - Son Dakika
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Üçüncü Lig'de Egeliler puan avında

10.09.2022 10:53
Üçüncü Lig'de Egeliler puan avında

TFF 3'üncü Lig'deki Ege temsilcileri yarın ikinci hafta maçlarıyla terleyecek.

TFF 3'üncü Lig'deki Ege temsilcileri yarın ikinci hafta maçlarıyla terleyecek. Ligde 2'nci Grup'ta ilk hafta Karaman FK deplasmanındaki 4-0'lık mağlubiyetin şokunu yaşayan Turgutluspor, sezonun ilk iç saha maçında Ofspor önünde telafi arayacak. 7 Eylül Stadı'ndaki maç saat 16.30'da başlayacak. Grupta ilk haftayı galibiyetle geçen iki ekipten Ayvalıkgücü Belediyespor, saat 15.30'da Eynesil Bld, Kuşadasıspor ise saat 16.00'da Armoni Alanya Kestelspor deplasmanına çıkacak. Ligin yeni ekiplerinden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, 3'üncü Grup'ta taraftarı önündeki ilk maçta Adnan Menderes Stadı'nda saat 16.30'da Kepez Bld'yi ağırlayacak. Bergama FK, aynı saatte evi 14 Eylül Stadı'nda Çankaya FK'yı konuk edecek. Yıllar sonra düştüğü ligde sezona beraberlikle başlayan Akhisarspor da Bursa Yıldırımspor deplasmanında puan arayacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Karaman, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üçüncü Lig'de Egeliler puan avında - Son Dakika

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