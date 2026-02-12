UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler - Son Dakika
UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler

12.02.2026 19:18
UEFA, 2024/25 sezonu finansal gelirlerini ve kulüplere dağıtılan paraları açıkladı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden 4 milyon 29 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi'nden ise 14 milyon 83 bin Euro gelir elde etti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nden elde ettiği gelir 15 milyon 682 bin Euro olarak belirtildi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden 10 milyon 712 bin Euro, RAMS Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nden 6 milyon 913 bin Euro gelir elde etti.

UEFA, 2024/25 sezonu finansal gelirlerini ve kulüplere dağıtılan paraları duyurdu. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in elde ettiği gelirler de belli oldu.

690 MİLYON EURO ARTIŞ

Açıklamaya göre; Erkekler kulüp müsabakalarının toplam geliri 4,4 milyar Euro'ya yükselerek 2023/24 rakamlarına göre 690 milyon Euro artış yaşandı. Bu artış, futbola daha fazla yeniden yatırım yapılmasına yol açtı ve kulüplere yapılan finansal dağıtım 3,4 milyar Euro'ya ulaşarak önceki sezona göre 400 milyon Euro arttı. Bu tutarın 308 milyon Euro'su, Avrupa müsabakalarına katılmayan kulüplere aktarıldı. Bu, önceki rakama göre %76'lık bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, eleme turlarında elenen kulüplere de ek fon dağıtıldı. 25 milyon Euro ise UEFA Gençlik Ligi ve kadınlar kulüp müsabakalarını desteklemek için kullanıldı.

GALATASARAY'IN GELİRİ

Galatasaray, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden 4 milyon 29 bin Euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden ise 14 milyon 83 bin Euro kazandı. Sarı kırmızılıların geçen sezon UEFA'dan toplam geliri ise 18 milyon 373 bin Euro oldu.

FENERBAHÇE'NİN GELİRİ

Fenerbahçe'nin 2025/25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nden elde ettiği gelir 15 milyon 682 bin Euro olarak gözlemlendi.

BEŞİKTAŞ'IN GELİRİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş ise kasasına 10 milyon 712 bin Euro koymayı başardı.

RAMS BAŞAKŞEHİR'İN GELİRİ

UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren RAMS Başakşehir ise 6 milyon 913 bin Euro gelir elde etti.

