Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

09.09.2022 00:12
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 5 grupta 9 maç yapıldı.

Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

D Grubu'nda oynanması planlanan ancak tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklanan Nice- Köln maçı, UEFA güvenlik toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma, Steffen Tigges ve Andy Delort'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya): 3-1

D Grubu:

Nice (Fransa)-Köln (Almanya): 1-1

E Grubu:

Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1

Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

F Grubu:

Molde (Norveç) - Gent (Belçika): 0-0

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç): 0-0

G Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag (Çekya): 1-1

H Grubu:

Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan): 3-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya): 0-0

YORUMLAR
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Slavia Prag: 1-1 Slavia Prag: 1-1 Sivasspor-Slavia Prag maçından notlar Sivasspor-Slavia Prag maçından notlar
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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