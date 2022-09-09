Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

D Grubu'nda oynanması planlanan ancak tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklanan Nice- Köln maçı, UEFA güvenlik toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma, Steffen Tigges ve Andy Delort'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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