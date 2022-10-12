Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, Letonya 'nın RFS takımını konuk edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika

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