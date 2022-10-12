UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak

12.10.2022 09:40
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçları yarın yapılacak.

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, Letonya'nın RFS takımını konuk edecek.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak.

Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Medipol Başakşehir - RFS (Letonya)

19.45 Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya)

19.45 Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya)-

19.45 Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya)

19.45 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda)

19.45 Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika)

19.45 CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya)

19.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre)

22.00 FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika)

22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya)

22.00 Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya)

22.00 Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç)

22.00 Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor

22.00 Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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