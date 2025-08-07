UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ilk ayağında 10 maç yapıldı.
Samsunspor'un play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan): 1-1
Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka): 1-3
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya): 4-1
CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz): 1-2
Hacken (İsveç) - Brann (Norveç): 0-2
PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya): 0-0
Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda): 1-1
Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0
FCSB (Romanya) - Drita (Kosova): 3-2
