Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına doğru - Son Dakika
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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına doğru

07.09.2022 12:58

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, gruptan çıkacak kalite ve hırslarının olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, gruptan çıkacak kalite ve hırslarının olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, dengeli bir gruba düştüklerini belirtti.

Dinamo Kiev karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayan deneyimli teknik direktör, "Bu gruptan çıkmak için yeterli kadro kalitemizin olduğunu biliyoruz. Üç takım dengeli. Rennes, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe. Yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Rakibimizle bir ay önce karşılaştığımız döneme göre daha güçlüyüz." diye konuştu.

Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae ile yolları ayırdıklarını hatırlatan Jesus, transfer döneminin yakında kapanacağını ve ellerindeki kadroya odaklanmaları gerektiğini aktardı.

En büyük hedefinin ligi şampiyon tamamlamak olduğunu yineleyen Jesus, şunları kaydetti:

"En büyük hedefimiz ligi kazanmak, buraya bu yüzden geldim. Şu anda rakipleri daha iyi tanıyorum. Avrupa Ligi ve Avrupa turnuvalarında toplanan puanlar, ülke futbolu için çok önemli. Türkiye'nin ülke futboluna ve kulüp sıralamasına bakınca gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Avrupa'da oynayan Türk takımları puanlar toplamalı. Yoksa bir sonraki şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için eleme oynamak zorunda kalacak."

Listeye yazılamayan oyuncular durumunun kendisi için yeni bir şey olmadığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Bruma'ya ilişkin ise şunları anlattı:

"Bruma, grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi ama zaten burada toplam 6 maç oynayacağız. Kendisi yaklaşık bir aylık bir sakatlıktan çıktı. Ligde 14 oyuncu seçmemiz gerekiyor. Portekiz'de de bu durum 17 idi. Bruma da son dönemde sakattı. Bu dönemde grup aşamasında liste dışında olabileceğini düşündüm. Gruplardan çıkarsak listeye yeniden dahil olabilir. Belli kararlar almamız gerekiyor. Mevcut koşullarda içlerinden en iyisini seçmemiz gerekiyor."

Futbolda her zaman ikinci bir şansın geleceğine inandığını dile getiren Jesus, "Dinamo Kiev ile tekrar eşleştik. Futbolda her zaman ikinci bir şans ayağınıza gelir. Şu an daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Onlarla oynadığımız ilk eşleşmede futbolda çok sık olmayan şeyler başımıza geldi. Bu maça ayrı bakmıyoruz. Gruptaki diğer rakipler gibi bir maç. Bir teknik direktör olarak rakiplerime saygı gösteriyorum." şeklinde görüş belirtti.

Oyunlarını sistemin değil beraber daha fazla zaman geçirmenin geliştirdiğini ifade eden Jesus, şunları aktardı:

"Bizim oyunumuzu geliştirmemizdeki etkili faktör, sistem değişikliği değil oyuncularla daha fazla çalışmış olmamız. Zaman geçtikçe oyuncular birbirini daha iyi tanıyor, ben de onları bireysel olarak daha iyi tanıyorum. Gelişimimizi sağlayan şey, sistem değişikliği değil. Biz 3'lü değil aslında 4'lü savunmayla oynuyoruz. Taktiksel olarak sahada sistem değiştiğiniz anlar oluyor. Takıma sadece atak yaptığında değil defansta da bakmanız gerekiyor. Atak yaparken arkada 3'lü kalıyoruz, o doğru. Sahada oynadığımız sistem maçın anına göre değişebiliyor."

Jesus, Batshuayi'nin hazır olup olmadığı yönündeki soruya, "Batshuayi, bir haftadır bizimle çalışıyor. Henüz hem ofansif hem defansif bizim istediklerimizi anlayacak durumda değil. Ancak bireysel kalitesiyle bize katkı sağlayabilir. Bizi anlaması ve uygulayabilmesi için zamana ihtiyacı olması normal. Şu an onun dışında 4 tane daha kaliteli santrforumuz var. Elimde bu kadar kaliteli oyuncu olduğu için çok mutluyum çünkü kim oynarsa oynasın kalitemiz düşmüyor."

Joao Pedro: "Gruplara galibiyetle başlamak önemli olacak"

Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, gruplara galibiyetle başlamanın önemine değindi.

Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Pedro, "Taraftarlarımızın desteğiyle oynayacağız. Rakibi iyi tanıyoruz, rakip de bizi iyi tanıyor. Gruplara galibiyetle başlamak önemli olacak. Bu turnuvada devam edebilmek için hırsımızı göstermek adına." ifadelerini kullandı.

Ligdeki Kayserispor maçında inanılmaz bir atmosfer olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki oyuncu, "Buraya geldiğim andan itibaren taraftarlarımızın tutkusunu gördüm. Oynayamadığım dönemde statta izlemiştim ama saha içinde olmak farklı. Gol attığımdaki duyguyu açıklayamam, taraftarlarımız çok tutkulu. Takımı çok iyi destekliyorlar, gerçekten farklı bir atmosfer." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda sakatlık yaşamadığını aktaran Pedro, performansına ilişkin şunları kaydetti:

"Uzun süre sahalardan uzak kaldığım sakatlığım olmamıştı. Buraya çok istekli geldim fakat sakatlık yaşadım. Takımdan ayrı kalmak kolay değil. İlk maçıma deplasmanda sonradan girerek çıktım. Fiziksel olarak en iyi seviyemde değildim, çok iyi çalışmama rağmen. Bir süreye ihtiyacımın olması normal. Yüzde söyleyememem normal ama yüzde yüzümde değilim tabii ki."

Dinamo Kiev'e elenmenin kendilerini çok üzdüğünü vurgulayan Pedro, "UEFA Şampiyonlar Ligi önemli bir turnuvaydı ve çok istekliydik. Daha çok hak eden taraf bizdik. Şimdi farklı bir turnuvada karşılaşacağız. Biz her maçı kazanmak için oynarız. Yarınki odağımız da bu olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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Jorge Jesus: 'Elendiğimiz döneme göre daha güçlüyüz' Jorge Jesus: 'Elendiğimiz döneme göre daha güçlüyüz' Joao Pedro: 'Galibiyetle başlamak önemli olacak' Joao Pedro: 'Galibiyetle başlamak önemli olacak'
Kaynak: AA

Jorge Jesus, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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