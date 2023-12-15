 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi eleme turu kura çekimi 18 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Avrupa Ligi eleme turu kura çekimi 18 Aralık'ta yapılacak

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının sekiz ikincisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının sekiz üçüncüsüsün yer aldığı eleme turu kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Galatasaray da kura çekiminde yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi eleme turu kura çekimi 18 Aralık\'ta yapılacak
15.12.2023 - 11:48,  Güncelleme: 11:49
Abone Ol

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının sekiz ikincisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının sekiz üçüncüsüsün yer aldığı UEFA Avrupa Ligi eleme turunun kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Kura çekiminde Türkiye'yi organizasyonda temsil eden tek Türk takımı Galatasaray da yer alacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Grup aşamasında West Ham, Brighton Hove Albion, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Prag ve Bayer Leverkusen gruplarını lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Organizasyonda ikinci sırada yer alan takımlar ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren ekiplerle eleme turu müsabakalarında karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Galatasaray da kura çekiminde yer alacak.

Avrupa Ligi grup aşamasını ikinci bitiren 8 takımın seri başı olacağı kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü olan sekiz takım seri başı olmayacak.

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off kura çekiminde yer alacak takımlar şöyle:

Seri başı takımlar:

Freiburg (Almanya)

Marsilya (Fransa)

Rennes (Fransa)

Roma (İtalya)

Karabağ (Azerbaycan)

Sparta Prag (Çekya)

Sporting CP (Portekiz)

Toulouse (Fransa)

Seri başı olmayan takımlar:

Benfica (Portekiz)

Braga (Portekiz)

Feyenoord (Hollanda)

Galatasaray (Türkiye)

Lens (Fransa)

Milan (İtalya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Young Boys (İsviçre)

Kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. İki ayak üzerinden oynanacak karşılaşmalarda seri başı takımlar, ikinci ayaklarda kendi sahalarında yer alacak. İlk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş müsabakaları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Eşleşmelerde rakibine üstünlük sağlayan ekipler, bir üst tura yükselecek. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ise 23 Şubat'ta yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, İsviçre, Aralık, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi eleme turu kura çekimi 18 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika


11:52
Amerika'da baba ve kız, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı buldu Amerika'da baba ve kız, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı buldu
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi

Son Dakika
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:44:17. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi eleme turu kura çekimi 18 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement