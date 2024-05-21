UEFA Avrupa Ligi Finalinde Atalanta ile Bayer Leverkusen\'in Toplam Futbolcu Değeri 939 Milyon Avro

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UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İtalya'nın Atalanta ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atalanta 348,6 milyon, Bayer Leverkusen ise 590 milyon avro oldu.

İtalyan stoper Giorgio Scalvini 45 milyon avro ile Atalanta'nın, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz 110 milyon avro ile Bayer Leverkusen'de en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor.

Atalanta'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle: