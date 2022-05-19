UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile Rangers, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Alman temsilcisi, 120 dakikası 1-1 sona eren mücadeleyi penaltılarda kazandı ve kupaya erişti. Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında ise gerek stadyumda bulunan gerekse de televizyon başındaki futbolseverleri korkutan bir pozisyon yaşandı.

KRAMPONUN ALTIYLA VURDU

Rangers'ın savunma oyuncusu Lundstram, Frankfurtlu Sebastian Rode ile birlikte havadan gelen bir topa müdahale etmek isterken rakibinin alnına kramponunun altıyla vurdu.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Müdahalenin ardından Rode'nin alnında bir açılma meydana geldi ve tecrübeli futbolcu bir anda kanlar içinde yerde kaldı. Her iki takımın futbolcuları da Frankfurt kaptanı Rode'nin başına toplanırken, sağlık görevlileri oyuncuyu tedavi etmek için hemen sahaya girdi.

SARI KART VERİLDİ

Alnına dikiş atılan Sebastian Rode, kafasında sargıyla maça devam etti. Lundstram'a verilen sarı kart ise herkesi şaşırttı.