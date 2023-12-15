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UEFA Avrupa Ligi Grup Aşaması Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması sona erdi. Liverpool deplasmanda mağlup olurken, Bayer Leverkusen farklı galibiyet elde etti. Tur atlayan takımlar da belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Grup Aşaması Tamamlandı
15.12.2023 - 02:25,
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UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması 8 farklı grupta oynanan 16 karşılaşma ile tamamlandı. E Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Union Saint- Gilloise'a 2-1 mağlup olurken, H Grubu'ndaki Bayer Leverkusen, sahasında Molde'yi 5-1'lik skorla farklı mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi Grup aşamasında 6'ncı ve son maçlar bugün oynandı. Alınan sonuçlar ile birlikte tur atlayan takımlar da belli oldu. Gruplarını ilk iki sırada bitiren; West Ham United, Freiburg, Brighton, Marsilya, Rangers, Sparta Prag, Atalanta, Sporting, Liverpool, Toulouse, Villarreal, Rennes, Slavia Prag, Roma, Bayer Leverkusen ve Karabağ son 16 turuna yükselen takımlar oldu.

Gecenin önemli karşılaşmalarında E Grubu'nda yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, deplasmanda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 32'nci dakikada Amoura ve 43'üncü dakikada Puertas kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 39'uncu dakikada Quansah'tan geldi. Bu sonucun ardından Liverpool 12 puanla son 16 turuna yükseldi. Belçika ekibi ise Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek.

H Grubu'nda ise Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, sahasında Norveç ekibi Molde'yi 5-1 ile geçti. Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri; 6'ncı dakikada Schick, 22'nci dakikada Tapsoba, 25'inci dakikada kendi kalesine Ellingsen, 60'ıncı dakikada Hlozek ve 70'inci dakikada Mbamba kaydetti. Molde'nin tek sayısı ise 75'inci dakikada Kitolano'dan geldi. Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen namağlup şekilde bir üst tura yükseldi. Grubu 3'üncü sırada tamamlayan Molde ise Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şu şekilde:

West Ham United - Freiburg: 2-0

Olympiakos - Backa Topola: 5-2

Brighton & Hove Albion - Marsilya: 1-0

Ajax - AEK Atina: 3-1

Aris Limassol - Sparta Prag: 1-3

Real Betis - Rangers: 2-3

Rakow Czestochowa - Atalanta: 0-4

Sporting CP - Sturm Graz: 3-0

Union Saint-Gilloise - Liverpool: 2-1

LASK Linz - Toulouse: 1-2

Panathinaikos - Maccabi Haifa: 1-2

Rennes - Villarreal: 2-3

Slavia Prag - Servette: 4-0

Roma - FC Sheriff: 3-0

Bayer Leverkusen - Molde: 5-1

Karabağ - Hacken: 2-1

Kaynak: DHA
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