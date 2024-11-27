Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları, yarın oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Beşiktaş, TSİ 20.45'te İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak. Galatasaray, TSİ 20.45'te Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise TSİ 23.00'da Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Athletic Bilbao - Elfsborg

20.45 AZ Alkmaar - Galatasaray

20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel-Aviv

20.45 Dynamo Kiev - Viktoria Plzen

20.45 RFS - PAOK

20.45 Karabağ - Lyon

20.45 Anderlecht - Porto

20.45 Lazio - Ludogorets

23.00 Midtjylland - Eintracht Frankfurt

23.00 Twente - Union SG

23.00 Ferencvaros - Malmö

23.00 FCSB - Olympiacos

23.00 Manchester United - Bodo/Glimt

23.00 Nice - Rangers

23.00 Real Sociedad - Ajax

23.00 Braga - Hoffenheim

23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe

23.00 Tottenham - Roma - İSTANBUL