UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun play-off turunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien, Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda Malmö karşılaşacak.
Play-off turu ilk maçları programı şöyle:
19.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)
19.30 Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)
20.00 Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya)
20.00 Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)
20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)
20.00 Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya)
21.00 Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.30 KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye)
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