Mustafa Sarıgül: 'Finlandiya ve İsveç NATO'ya Girmek İstiyorsa, Türkiye'deki 6,5 Milyon Mülteciyi Eşit Orada Kendi Ülkelerine Mutlaka Almalıdır'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak - Son Dakika

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