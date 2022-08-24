UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak

24.08.2022 10:26
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında saat 20.00'de Avusturya ekibi Austria Wien'i ağırlayacak.

Demir Grup Sivasspor ise İsveç'te 3-1 yenildiği Malmö'yü aynı saatte konuk edecek.

Turu geçen takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

Play-off turu rövanş maçları programı şöyle:

19.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro (Ukrayna) (2-1)

19.00 Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)

19.30 Silkeborg (Danimarka) - HJK Helsinki (Finlandiya) (0-1)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Gent (Belçika) (2-0)

20.00 Fenerbahçe (Türkiye) - Austria Wien (Avusturya) (2-0)

20.00 Demir Grup Sivasspor (Türkiye) - Malmö (İsveç) (1-3)

20.00 Sheriff (Moldova) - Pyunik (Ermenistan) (0-0)

22.00 Hearts (İskoçya) - Zürih (İsviçre) (1-2)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Ferencvaros (Macaristan) (0-4)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)

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Kaynak: AA

Türkiye, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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