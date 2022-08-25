UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grupları yarın İstanbul'da belirlenecek - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grupları yarın İstanbul'da belirlenecek

25.08.2022 11:13
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grupları yarın İstanbul'da belirlenecek

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası saat 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.30'da başlayacak.

Trabzonspor'un yanı sıra play-off turu ilk maçlarında Avusturya temsilcisi Austria Wien'i 2-0 yenen Fenerbahçe ve İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 kaybeden Demir Grup Sivasspor, rakiplerini elemeleri halinde Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor, elenmeleri durumunda da Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off'larda Belçika'nın Antwerp takımıyla 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, tur atlaması durumunda gruplarda yer alacak.

Turnuva formatları

Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grupları yarın İstanbul'da belirlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grupları yarın İstanbul'da belirlenecek - Son Dakika
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