UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar! - Son Dakika
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UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!

03.03.2022 15:59

Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un da görüşmeler yaptığı, Avrupa Süper Ligi projesine UEFA Başkanı Ceferin bir kez daha çok sert yanıt verdi.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Süper Ligi projesiyle ortalığı karıştıran dev kulüpler, hayallerinden vazgeçmiş değil. Dünya basınında hemen hemen her gün Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un bu projeye geçeceği yazılıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, çok sert uyarılar yaptı. La Liga Başkanı Javier Tebas da Barcelona ve Real Madrid için zehir zemberek sözler savurdu.

İşte Ceferin'in açıklamaları:

"PARALEL EVRENDE YAŞIYORLAR"

"Geçen yıl, pandeminin ortasında Avrupa Süper Ligi adında anlamsız bir fikri hayata geçirdiler. Aynı fikri, şimdi de bir savaşın ortasında hayata geçireceklerini duyuyoruz. Bu kişiler, paralel evrende yaşıyor olmalılar

"İSTERLERSE OYNAYABİLİRLER"

İsterlerse elbette kendi liglerinde oynayabilirler. Kimse onları durdurmaz. Ancak eğer kendi liglerinde oynarlarsa başka liglerde oynamayı hayal bile edemezler.

"BUNLAR HAKKINDA KONUŞMAK ZORUNDA MIYIM?"

Ardından, şimdi Avrupa'da bir savaşın ortasındayız ve yine başladılar. Bu insanlar hakkında daha fazla konuşmak zorunda mıyım?

"SONRA GELİP ÖZÜR DİLEDİ"

İçlerinden biri, ilk Süper Lig projesinden sonra beni aradı ve özür diledi. Ardından tekrar içlerine girdi. Onlar için taraftarlar müşteri. Bizim içinse taraftar, taraftardır."

"PASTAYI ONLAR YİYECEK"

La Liga Başkanı Javier Tebas, "Pastayı onlar yiyecek, diğer tüm kulüpler kırıntılarla yetinecek. Avrupa Süper Ligi'ndeki birkaç kulüp servetlerine servet katacak. Diğer kulüpler ise kırıntılarla idare edecek. Uzun yıllar boyunca bunu istediler ama başaramadılar" dedi.

"PUTIN'DEN BİLE YALANCILAR"

Tebas sert açıklamasını, "Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyenler, kamuoyuna istediklerini söylebilirler ama biz içlerindeki arzuyu biliyoruz. Bunu her okuduğumda sinirleniyorum. Vladimir Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar" ifadeleriyle tamamladı.

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Son Dakika Spor UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar! - Son Dakika


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