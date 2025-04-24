UEFA İstanbul Ofisi açıldı - Son Dakika
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Spor

UEFA İstanbul Ofisi açıldı

UEFA İstanbul Ofisi açıldı

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı, Levent'teki Pembe Köşk'te gerçekleştirildi.

24.04.2025 14:03
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UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı, Levent'teki Pembe Köşk'te gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, eski Gençlik ve Spor Bakanları Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Akif Çağatay Kılıç, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ve çok sayıda ülkeden davetlinin yanı sıra kulüp yetkilileri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sporda tesisleşme noktasında büyük bir devrim gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin UEFA nezdinde pek çok organizasyonu gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yapılan spor tesisleri devrimiyle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın sporun içinde gelmesi nedeniyle Türkiye'de tesisleşmede büyük bir devrim yaşanmaktadır. UEFA nezdinde pek çok organizasyonu gerçekleştirebilecek kapasiteye sahibiz. Türkiye spor altyapısıyla bölgenin parlayan yıldızı. Bundan sonra başarılı süreçlerin başlaması gerekiyor. UEFA'nın tecrübesinden faydalanmak adına temsilciliğin açılması çok önemli bir karar. İnanıyorum ki Türkiye gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacak. Futbol bir endüstri. İnanıyoruz ki 2032'yi çok iyi bir şekilde organize edeceğiz. Türkiye futbolda yapacağı yatırımlarla büyük başarılar elde edecek, buna inanıyorum. Temsilciliğin ülkemiz, Türk futbolu ve UEFA için hayırlı olmasını diliyorum."

Hacıosmanoğlu: "Bu adım, Türkiye'nin spor alanında yaptığı atılımların bir sonucudur"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, törendeki konuşmasında, Türk futbolu adına tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Türkiye ve İstanbul için büyük bir adım attıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Medeniyetlerin kesişme noktası, kıtaları buluşturan, farklı dinlerden ve gruplardan insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı eşsiz şehir İstanbul'umuz, futbolun bölgesel ve uluslararası merkezlerinden biri haline geliyor. Bu adım, Türkiye'nin spor alanında yaptığı atılımların bir sonucudur. Spor sevgisini her zaman gösteren, futboldan gelen Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu yolda hep destek verdi. Türk futbolunun uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma ulaşması yolunda kendisinin himayelerinde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Destekleri için kendisine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Projenin hayata geçirilmesinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in önemli pay sahibi olduğunu anlatan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Yalnızca futbolun değil, ülkemizin tanıtımına, gençlerimizin gelişimine ve sporun barış diliyle yayılmasına yönelik bu adımlarla, Türkiye'nin futbol dünyasındaki etkisi daha da artacaktır. Bu sayede UEFA'ya üye ülke federasyonlarıyla daha etkin, hızlı ve kalıcı bir iletişim imkanı doğacaktır. UEFA da bu temsilcilikle bölge ülkeleriyle koordinasyonunu sağlayacak, Avrupa futbolunun entegrasyonu daha da pekişecektir. Dünyanın modern statlara sahip sayılı ülkelerinden Türkiye, kısa zaman içinde üç önemli UEFA organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri ülkemizde oynanacak. Türkiye 2032 yılında ise İtalya ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek. Bugün İstanbul'da hizmete giren UEFA Temsilciliği, bugüne kadar üstlendiği tüm organizasyonların altından başarıyla kalkan ülkemizin, yakın gelecekteki ev sahipliklerine de destek olacak."

TFF olarak sorumluluklarının farkında olduklarını aktaran Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolun birleştirici gücüyle, bu güzel oyunun ülkemizde çok daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yolda devletimizin, kulüplerimizin desteklerini her zaman yanımızda görmek istiyoruz. UEFA ile olan işbirliğimizi daha da derinleştirerek, futbolun evrensel değerlerini yüceltecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günün ülkemiz, futbol camiamız ve UEFA için hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum."

Hacıosmanoğlu ve Ceferin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdiminin ardından Erdoğan, açılış kurdelesini kesti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA İstanbul Ofisi açıldı - Son Dakika

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