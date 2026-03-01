UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var - Son Dakika
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var

UEFA listeyi duyurdu: İlk 25\'te Süper Lig\'den sadece Galatasaray var
01.03.2026 20:21
UEFA'nın yayınladığı "Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Görünümü" raporunda futbolcularına Avrupa'da en fazla maaş ödeyen kulüpler duyuruldu. Açıklanan raporta, ilk 25 sıra içerisinde Süper Lig'den sadece Galatasaray yer aldı.

UEFA'nın her yıl yayımladığı "Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Görünümü" raporuna göre Avrupa futbolunda maaş giderleri artışını sürdürdü.

SÜPER LİG'DEN SADECE GALATASARAY VAR

Geride bıraktığımız sezon maaş giderleri listesinde 39. sırada olan Galatasaray, büyük bir sıçrama ile listenin üst basamaklarına yükseldi. Yüzde 39'luk maaş gideri artışıyla 14 basamak birden yükselen sarı-kırmızılılar kendisine 25. sırada yer buldu.

İşte en çok maaş ödeyen kulüpler:

  • 1- Manchester City: 557 milyon Euro
  • 2- Barcelona: 551 milyon Euro
  • 3- Paris Saint Germain: 551 milyon Euro
  • 4- Real Madrid: 514 milyon Euro
  • 5- Liverpool: 509 milyon Euro
  • 6- Chelsea: 445 milyon Euro
  • 7- Bayern Münih: 443 milyon Euro
  • 8- Manchester United: 416 milyon Euro
  • 9- Arsenal: 413 milyon Euro
  • 10- Tottenham: 318 milyon Euro
  • 11- Aston Villa: 309 milyon Euro
  • 12- Newcastle United: 289 milyon Euro
  • 13- Atletico Madrid: 280 milyon Euro
  • 14- Borussia Dortmund: 268 milyon Euro
  • 15- Inter: 260 milyon Euro
  • 16- Juventus: 245 milyon Euro
  • 17- Leverkusen: 209 milyon Euro
  • 18- Leipzig: 202 milyon Euro
  • 19- Nottingham Forest: 192 milyon Euro
  • 20- Milan: 189 milyon Euro
  • 21- West Ham United: 187 milyon Euro
  • 22- Everton: 182 milyon Euro
  • 23- Fulham: 180 milyon Euro
  • 24- Lyon: 178 milyon Euro
  • 25- Galatasaray: 178 milyon Euro

Son Dakika Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:48
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
SON DAKİKA: UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
