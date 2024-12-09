UEFA Maçları TRT'de Canlı Yayınlanacak - Son Dakika
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UEFA Maçları TRT'de Canlı Yayınlanacak

UEFA Maçları TRT\'de Canlı Yayınlanacak

10-19 Aralık tarihlerinde UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi maçları TRT'den yayınlanacak.

09.12.2024 12:00
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UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde 10 Aralık, 11 Aralık, 12 Aralık ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak toplamda 41 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 10 Aralık, 11 Aralık, 12 Aralık ve 19 Aralık canlı yayın maç takvimi şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

10 Aralık Salı

20.45 Dinamo Zagreb - Celtic: TRT Spor

20.45 Girona - Liverpool: TRT Spor

23.00 Leipzig - Aston Villa: TRT Spor

23.00 Atalanta - Real Madrid: tabii Spor 1

23.00 Bayer Leverkusen - Inter: tabii Spor 2

23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih: tabii Spor 3

23.00 Salzburg - PSG: tabii Spor 4

23.00 Club Brugge - Sporting: tabii Spor 5

23.00 Brest - PSV: tabii Spor 6

11 Aralık Çarşamba

20.45 Lille - Sturm Graz: TRT Spor

20.45 Atletico Madrid - S. Bratislava: tabii Spor

23.00 Feyenoord - Sparta Prag: tabii Spor

23.00 Borussia Dortmund - Barcelona: tabii Spor 2

23.00 Juventus - Manchester City: tabii Spor 3

23.00 Arsenal - Monaco: tabii Spor 4

23.00 Milan - Kızılyıldız: tabii Spor 5

23.00 Stuttgart - Young Boys: tabii Spor 6

23.00 Benfica - Bologna: TRT Spor

UEFA Avrupa Ligi

11 Aralık Çarşamba

18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao: TRT 1/ Radyo 1

12 Aralık 2024 Perşembe

20.45 Malmö - Galatasaray: TRT 1/ Radyo 1

20.45 Viktoria Plzen - Manchester United: tabii Spor 1

20.45 Roma - Braga: tabii Spor 2

20.45 Olympiakos - Twente: tabii Spor 3

20.45 U.S. Gilloise - Nice: tabii Spor 4

23.00 Bodo/Glimt - Beşiktaş: TRT 1/ Radyo 1

23.00 Rangers - Tottenham: tabii Spor 1

23.00 Ajax - Lazio: tabii Spor 2

23.00 O. Lyon - E. Frankfurt: tabii Spor 3

23.00 Real Sociedad - Dinamo Kiev: tabii Spor 4

23.00 Slavia Prag - Anderlecht: tabii Spor 5

23.00 Porto - Midtjylland: tabii Spor 6

UEFA Konferans Ligi

12 Aralık Perşembe

18.30 Astana - Chelsea: TRT Spor

20.45 Başakşehir - Heidenheim: TRT Spor/ Radyo 1

20.45 Fiorentina - Lask Linz: tabii Spor

19 Aralık Perşembe

23.00 Cercle Brugge - Başakşehir: TRT 1/ Radyo 1

23.00 Rapid Wien - Kopenhag: tabii Spor 1

23.00 Chelsea - Shamrock Rovers: tabii Spor 2

23.00 Panathinaikos - Dinamo Minsk: tabii Spor 3

23.00 Real Betis - Helsinki: tabii Spor 4

23.00 Vitoria - Fiorentina: tabii Spor 5

23.00 Heidenheim - St. Gallen: tabii Spor 6 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor UEFA Maçları TRT'de Canlı Yayınlanacak - Son Dakika

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